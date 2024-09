Lenovo تصبح شريكًا عالميًا لـ Formula 1® من خلال تجديد الصفقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Formula 1® وLenovo اليوم عن تمديد شراكتهما والتي ستشهد ترقية عملاق التكنولوجيا إلى شريك عالمي من خلال اتفاقية متعددة السنوات تسري اعتبارًا من عام 2025. وبموجب الصفقة المبرمة، ستصبح Motorola، وهي شركة تابعة لمجموعة Lenovo Group، الشريك العالمي للهواتف الذكية لـ F1.

وبصفتها شريكًا عالميًا لـ Formula 1، ستواصل Lenovo تزويد F1 بأجهزة وحلول وخدمات تكنولوجية متطورة لدعم تقديم سباقات الجائزة الكبرى على المضمار وعن بُعد. وبموجب الاتفاقية، ستكون Lenovo الجهة الرئيسية الراعية لسباقين في كل موسم، كما ستعزز Lenovo وMotorola علامتهما التجارية على جانبي المضمار أثناء عقد الفعاليات.

ومنذ عام 2022، أصبحت التكنولوجيا التي تستخدمها Lenovo في قلب عمليات F1 باعتبارها شريكًا رسميًا. ومن خلال حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الموجودة في الموقع والخوادم والأجهزة الطرفية، تدعم Lenovo سباقات Formula 1 في تقديم أفضل منتجات البث في فئتها، مما يجلب الدراما والإثارة المحيطة بسباقات F1 إلى ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، مع فريق عالمي حقيقي متواجد في الميدان دائمًا. توفر أجهزة Lenovo - بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشاشات، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية وهواتف Motorola الذكية - للعاملين في سباقات F1 معدات عالية الجودة لإنشاء محتوى جذاب ومخصَّص لقاعدة المعجبين المتزايدة والمتحمسة لهذا النوع من السباقات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم خدمة استرداد الأصول من Lenovo استراتيجية الاستدامة الأوسع نطاقًا لـ F1، إلى جانب جهودها الرامية إلى تقليل حجم الانبعاثات والوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول عام 2030. تساعد خدمة استرداد الأصول من Lenovo على ضمان إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر القديمة بطريقة واعية اجتماعيًا وبيئيًا. ومنذ تأسيس الشركة، تخلصت F1 بشكل مستدام من الأجهزة القديمة بنسبة 95%، مما يساعد في نهاية المطاف على خفض التكاليف وتخفيف المخاطر الأمنية من خلال إتلاف البيانات بشكلٍ موثوق مع تعزيز مستوى الأمان.

وبإبرام هذه الشراكة، تهدف Lenovo إلى دمج التكنولوجيا الذكية في الرياضة. ساهمت الجوائز الأولى في العالم التي يتم رفعها وتقبيلها في سباق جائزة اليابان الكبرى (FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023) وسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى (FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023)، إلى جانب تصميم إكليل الغار لهذا العام، الذي يجمع بين التقاليد والابتكار، في الارتقاء باحتفالات المنصَّة وهي بمثابة رموز راسخة للتعبير عن جهود Lenovo في التصميم الهادف والتكنولوجيا المتطورة.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت شعبية سباقات F1، مع زيادة جمهور أمام شاشات التلفزيون، ونسب الحضور القياسية، ومشاركة المشجعين عبر جميع المنصَّات. تحمِّل F1 وLenovo على عاتقهما التزامًا بالاستدامة واستكشاف تقنيات الجيل التالي، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Lenovo، وهواتف Motorola الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وحلول الواقع المعزز/الواقع الافتراضي.

ومن خلال التعاون المباشر بين الفرق الفنية في F1 ومراكز التميُّز التابعة لشركة Lenovo، يتم التوصُّل إلى حلول مبتكرة للغاية لمجموعة متنوعة من التحديات، مثل استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في الموقع والحوسبة الطرفية لتحسين الكفاءة التشغيلية أثناء البث المباشر لسباقات F1. ستواصل F1 وLenovo العمل معًا لتعزيز التعاون الناجح على مدار سنوات طويلة لتطوير مستقبل الرياضة.

قال Stefano Domenicali، الرئيس التنفيذي ورئيس Formula 1:

"يسرَّني أن تصبح Lenovo شريكًا عالميًا لسباقات Formula 1. ومنذ انضمامها إلى عالم الرياضة، دعمت إبداعات Lenovo وشغفها بالتكنولوجيا والابتكار طموحات عشاق F1 لخلق المزيد من اللحظات الفريدة من نوعها للجماهير. ونود القول بأن هذا اليوم يُمثل فصلاً جديدًا في الشراكة التي ستستمر في التطوُّر بقوة متناهية. "أتطلع حقًا إلى مواصلة عملنا مع Lenovo والاعتماد على التزامنا المشترك بالدقة والابتكار والاستدامة لضمان بقاء F1 الرياضة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم لسنوات قادمة."

وقال Yang Yuanqing، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo:

"تنتابنا حالة من السعادة الغامرة للارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي من خلال أن نصبح شريكًا عالميًا لـ Formula 1. تتمثل رؤيتنا في Lenovo في الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء عالم أكثر ذكاءً وشاملاً واستدامة، يمكن للجميع الوصول إليه. ومن خلال عقد شراكاتنا الرائدة، مثل شراكتنا مع Formula 1، فإننا نتجاوز حدود الابتكار والأداء. "نحن لا نعمل على تشكيل مستقبل التكنولوجيا ورياضة السيارات فحسب، بل نعمل أيضًا على ضمان استفادة الجميع من التطورات التكنولوجية المتطورة، وخلق تجارب لا تُنسى في أي مكان في العالم".

صرَّح Luca Rossi، رئيس مجموعة الأجهزة الذكية في Lenovo قائلاً:

"عندما بدأنا في رحلتنا مع F1 قبل ثلاث سنوات، كنا نعلم أنها الشريك المناسب لشركة Lenovo حيث كانت قيم علامتنا التجارية متوافقة بسلاسة من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأسرع واستدامة. تنتابنا حالة من الفخر برؤية تقنيتنا عالية الأداء تُطبق على كل مستوى من مستويات منظمة F1، كما أن تعاوننا الوثيق معًا قد بدأ للتو. ونحن نتطلع حقًا إلى الارتقاء بشراكتنا إلى مستويات جديدة ومواصلة استخدام أجهزة Lenovo الجاهزة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلولنا وخدماتنا، وتحويل تجربة المشجعين في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها".

نبذة عن Formula 1 ®

بدأت سباقات Formula 1® في عام 1950 وهي مسابقة سباق السيارات الأكثر شهرة في العالم، فضلاً عن كونها سلسلة السباقات الرياضية السنوية الأكثر رواجًا وشعبية في العالم. تُعدَّ Formula One World Championship Limited جزءًا من Formula 1® وتمتلك الحقوق التجارية الحصرية لبطولة ®FIA Formula One World ChampionshipTM. Formula 1 هي شركة تابعة لشركة Liberty Media Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LSXMA، LSXMB، LSXMK، FWONA، FWONK، LLYVA، LLVYK) وتنتمي إلى أسهم مقايسة Formula One Group. شعار F1 وشعار F1 FORMULA 1 وFORMULA 1 وF1 وFIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP وGRAND PRIX وPADDOCK CLUB والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية لـ Formula One Licensing BV، وهي شركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات عن شركة Lenovo

شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 217 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسَّنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (الخوادم والتخزين والحافة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub

