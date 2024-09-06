Lenovo تصبح شريكًا عالميًا لـ Formula 1® من خلال تجديد الصفقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Formula 1® وLenovo اليوم عن تمديد شراكتهما والتي ستشهد ترقية عملاق التكنولوجيا إلى شريك عالمي من خلال اتفاقية متعددة السنوات تسري اعتبارًا من عام 2025. وبموجب الصفقة المبرمة، ستصبح Motorola، وهي شركة تابعة لمجموعة Lenovo Group، الشريك العالمي للهواتف الذكية لـ F1.

وبصفتها شريكًا عالميًا لـ Formula 1، ستواصل Lenovo تزويد F1 بأجهزة وحلول وخدمات تكنولوجية متطورة لدعم تقديم سباقات الجائزة الكبرى على المضمار وعن بُعد. وبموجب الاتفاقية، ستكون Lenovo الجهة الرئيسية الراعية لسباقين في كل موسم، كما ستعزز Lenovo وMotorola علامتهما التجارية على جانبي المضمار أثناء عقد الفعاليات.

ومنذ عام 2022، أصبحت التكنولوجيا التي تستخدمها Lenovo في قلب عمليات F1 باعتبارها شريكًا رسميًا. ومن خلال حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الموجودة في الموقع والخوادم والأجهزة الطرفية، تدعم Lenovo سباقات Formula 1 في تقديم أفضل منتجات البث في فئتها، مما يجلب الدراما والإثارة المحيطة بسباقات F1 إلى ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، مع فريق عالمي حقيقي متواجد في الميدان دائمًا. توفر أجهزة Lenovo - بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشاشات، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية وهواتف Motorola الذكية - للعاملين في سباقات F1 معدات عالية الجودة لإنشاء محتوى جذاب ومخصَّص لقاعدة المعجبين المتزايدة والمتحمسة لهذا النوع من السباقات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم خدمة استرداد الأصول من Lenovo استراتيجية الاستدامة الأوسع نطاقًا لـ F1، إلى جانب جهودها الرامية إلى تقليل حجم الانبعاثات والوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول عام 2030. تساعد خدمة استرداد الأصول من Lenovo على ضمان إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر القديمة بطريقة واعية اجتماعيًا وبيئيًا. ومنذ تأسيس الشركة، تخلصت F1 بشكل مستدام من الأجهزة القديمة بنسبة 95%، مما يساعد في نهاية المطاف على خفض التكاليف وتخفيف المخاطر الأمنية من خلال إتلاف البيانات بشكلٍ موثوق مع تعزيز مستوى الأمان.

وبإبرام هذه الشراكة، تهدف Lenovo إلى دمج التكنولوجيا الذكية في الرياضة. ساهمت الجوائز الأولى في العالم التي يتم رفعها وتقبيلها في سباق جائزة اليابان الكبرى (FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023) وسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى (FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023)، إلى جانب تصميم إكليل الغار لهذا العام، الذي يجمع بين التقاليد والابتكار، في الارتقاء باحتفالات المنصَّة وهي بمثابة رموز راسخة للتعبير عن جهود Lenovo في التصميم الهادف والتكنولوجيا المتطورة.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت شعبية سباقات F1، مع زيادة جمهور أمام شاشات التلفزيون، ونسب الحضور القياسية، ومشاركة المشجعين عبر جميع المنصَّات. تحمِّل F1 وLenovo على عاتقهما التزامًا بالاستدامة واستكشاف تقنيات الجيل التالي، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Lenovo، وهواتف Motorola الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وحلول الواقع المعزز/الواقع الافتراضي.

ومن خلال التعاون المباشر بين الفرق الفنية في F1 ومراكز التميُّز التابعة لشركة Lenovo، يتم التوصُّل إلى حلول مبتكرة للغاية لمجموعة متنوعة من التحديات، مثل استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في الموقع والحوسبة الطرفية لتحسين الكفاءة التشغيلية أثناء البث المباشر لسباقات F1. ستواصل F1 وLenovo العمل معًا لتعزيز التعاون الناجح على مدار سنوات طويلة لتطوير مستقبل الرياضة.

قال Stefano Domenicali، الرئيس التنفيذي ورئيس Formula 1:

"يسرَّني أن تصبح Lenovo شريكًا عالميًا لسباقات Formula 1. ومنذ انضمامها إلى عالم الرياضة، دعمت إبداعات Lenovo وشغفها بالتكنولوجيا والابتكار طموحات عشاق F1 لخلق المزيد من اللحظات الفريدة من نوعها للجماهير. ونود القول بأن هذا اليوم يُمثل فصلاً جديدًا في الشراكة التي ستستمر في التطوُّر بقوة متناهية. "أتطلع حقًا إلى مواصلة عملنا مع Lenovo والاعتماد على التزامنا المشترك بالدقة والابتكار والاستدامة لضمان بقاء F1 الرياضة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم لسنوات قادمة."

وقال Yang Yuanqing، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo:

"تنتابنا حالة من السعادة الغامرة للارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي من خلال أن نصبح شريكًا عالميًا لـ Formula 1. تتمثل رؤيتنا في Lenovo في الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء عالم أكثر ذكاءً وشاملاً واستدامة، يمكن للجميع الوصول إليه. ومن خلال عقد شراكاتنا الرائدة، مثل شراكتنا مع Formula 1، فإننا نتجاوز حدود الابتكار والأداء. "نحن لا نعمل على تشكيل مستقبل التكنولوجيا ورياضة السيارات فحسب، بل نعمل أيضًا على ضمان استفادة الجميع من التطورات التكنولوجية المتطورة، وخلق تجارب لا تُنسى في أي مكان في العالم".

صرَّح Luca Rossi، رئيس مجموعة الأجهزة الذكية في Lenovo قائلاً:

"عندما بدأنا في رحلتنا مع F1 قبل ثلاث سنوات، كنا نعلم أنها الشريك المناسب لشركة Lenovo حيث كانت قيم علامتنا التجارية متوافقة بسلاسة من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأسرع واستدامة. تنتابنا حالة من الفخر برؤية تقنيتنا عالية الأداء تُطبق على كل مستوى من مستويات منظمة F1، كما أن تعاوننا الوثيق معًا قد بدأ للتو. ونحن نتطلع حقًا إلى الارتقاء بشراكتنا إلى مستويات جديدة ومواصلة استخدام أجهزة Lenovo الجاهزة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلولنا وخدماتنا، وتحويل تجربة المشجعين في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها".

نبذة عن Formula 1 ®

بدأت سباقات Formula 1® في عام 1950 وهي مسابقة سباق السيارات الأكثر شهرة في العالم، فضلاً عن كونها سلسلة السباقات الرياضية السنوية الأكثر رواجًا وشعبية في العالم. تُعدَّ Formula One World Championship Limited جزءًا من Formula 1® وتمتلك الحقوق التجارية الحصرية لبطولة ®FIA Formula One World ChampionshipTM. Formula 1 هي شركة تابعة لشركة Liberty Media Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LSXMA، LSXMB، LSXMK، FWONA، FWONK، LLYVA، LLVYK) وتنتمي إلى أسهم مقايسة Formula One Group. شعار F1 وشعار F1 FORMULA 1 وFORMULA 1 وF1 وFIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP وGRAND PRIX وPADDOCK CLUB والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية لـ Formula One Licensing BV، وهي شركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات عن شركة Lenovo

شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 217 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسَّنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (الخوادم والتخزين والحافة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub

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