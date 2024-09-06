شركة Moody's تستحوذ على شركة Praedicat، مضيفةً قدرات نمذجة الحوادث والمسؤولية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Moody's Corporation (بورصة نيويورك: MCO) استحواذها على شركة Praedicat الرائدة المتخصصة في تقديم تحليلات التأمين ضد الحوادث. تضيف الاستحواذ هذه ميزة النمذجة الشاملة للحوادث والمسؤولية إلى مجموعة حلول شركة Moody's الرائدة في السوق والفاعلة في قطاع التأمين، في خطوة تسهم في تعزيز إستراتيجيتها الشاملة لتقييم المخاطر.

تساعد نماذج Praedicat والتحليلات التنبؤية شركات التأمين وإعادة التأمين في التغلب على المخاطر المرتبطة بالأحداث الكارثية، بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالمنتجات والبيئة، وعليه، ستعمد شركة Moody's إلى تفعيل قدرات شركة Praedicat في مجموعة حلول التأمين الحالية، وبهذا توفر لعملاء صناعة التأمين ضد الحوادث نهجًا شاملاً يساعدهم في إدراك ماهية المخاطر التي يتعرضون لها.

صرح Rob Fauber، رئيس شركة Moody's ومديرها التنفيذي، قائلاً: "في ظل تزايد الخسائر الناجمة عن الأحداث الكارثية، تبحث شركات التأمين باستمرار عن بيانات وتحليلات علمية". "إن نمذجة المسؤولية الرائدة في الصناعة من شركة Praedicat تعمل على تعزيز قدراتنا في مجال البيانات والتحليلات، ومن ثَم يمكننا التوصل إلى رؤى فاعلة من شأنها مساعدة العملاء في صناعة التأمين ضد الحوادث في التغلب على المخاطر المعقدة."

تستند هذه الصفقة إلى صفقة استحواذ شركة Moody's السابقة على RMS في عام 2021، كما تلعب دورًا حيويًا في تعزيز استثمارات شركة Moody's في مجال التحليلات الجديدة وتحقيق نمو في سوق التأمين ضد الحوادث.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ولن يكون للصفقة أي تأثير جوهري على النتائج المالية لشركة Moody's لعام 2024.

لمزيد من المعلومات عن عملية الاكتتاب المتعلقة بالتأمين ضد الحوادث والخطوط المالية، الرجاء النقر هنا .

نبذة عن MOODY'S CORPORATION

في عالم تحوطه المخاطر المترابطة المتزايدة، تساعد بيانات شركة Moody's (بورصة نيويورك: MCO) ورؤاها وتقنياتها المبتكرة العملاء في تطوير رؤية شاملة للعالم من حولهم وإطلاق العنان للفرص المتاحة. وبفضل تاريخها الغني وخبرتها الثرية في الأسواق العالمية وقوتها العاملة المتنوعة التي تضم ما يقرب من 15,000 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تمنح شركة Moody's العملاء الرؤية الشاملة اللازمة للتصرف بثقة، ومن ثَم تحقيق الازدهار. تعرّف على المزيد على moodys.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والخطط والاحتمالات المستقبلية المتعلقة بأعمال شركة Moody's وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. وتتضمن مثل هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وافتراضات وشكوكًا من شأنها أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك النتائج المتوقعة أو الصريحة أو المرجوة أو المذكورة ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. لذا، فإننا نهيب بالمساهمين والمستثمرين عدم الاعتماد الكلي على هذه البيانات التطلعية. جدير بالذكر أن هذه البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد شركة Moody's (ولا تنوي) باستكمال أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا مستقبلاً، سواء نتيجة لتطورات لاحقة أو حدوث تغير في التوقعات أو خلاف ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفي ما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، تعمل شركة Moody's على تحديد عوامل معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، وربما يكون الاختلاف جوهريًا، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة، والتضخم، وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات لمجابهة التضخم) على أسواق الائتمان العالمية والنشاط الاقتصادي، بما في ذلك حجم صفقات الدمج والاستحواذ، وتأثيراتها على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية المتبعة استجابةً للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم الاستقرار الذي تعاني منه المؤسسات المالية، والمخاوف المتعلقة بالجودة الائتمانية، وغيرها من التأثيرات المحتملة لتقلبات الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية الناجمة عن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري الدائر في إسرائيل والمناطق المحيطة بها على التقلبات التي تطول الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العالمية والناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الولايات المتحدة والعالم، وعلى العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة وموظفيها؛ والقضايا الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الدين والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك عنصر التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي تتمتع بالقدرة على تقوية المنافسة وتسريع الاضطراب والوساطة في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي يتم تصنيفها أو تقييمها على يد جهات غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية، والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية واتفاقيات الضرائب والقيود التجارية؛ وتأثير سحب MIS تصنيفات الجدارة الائتمانية من البلدان أو الكيانات المتمركزة داخل البلدان، وتوقف شركة Moody's عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يبرر فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف الكامنة في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن نزاهة أو فائدة تصنيفات الهيئات الائتمانية المستقلة؛ وطرح وتطوير التقنيات والمنتجات المتنافسة و/أو الناشئة؛ وضغوط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ وتأثير التنظيم بوصفه NRSRO، وإمكانية وضع تشريعات ولوائح محلية جديدة فاعلة في الولايات المتحدة وعلى مستوى الولاية والمستوى المحلي؛ وإمكانية زيادة مستوى المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل تحت مظلتها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ والتعرض لدعاوى قضائية تتعلق بآراء التصنيف، فضلاً عن أي دعاوى قضائية أخرى، وإجراءات حكومية وتنظيمية، وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها شركة Moody's من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في التشريعات الأمريكية التي تعدل معايير المرافعات واللوائح الأوروبية التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على هيئات التصنيف الائتماني بطريقة معارضة لهيئات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير التابعة للاتحاد الأوروبي المستخدمة لأغراض تنظيمية؛ والشك المتعلق بالعلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الأساسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو أوجه الخلل التي تطول العمليات والبنية التحتية؛ وأي ثغرات تسببها التهديدات السيبرانية أو أي مخاوف أخرى متعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية أي برامج لإعادة الهيكلة؛ والتقلبات في أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ونتائج أي مراجعة تجريها الهيئات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية التي تنفذها شركة Moody's؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية إذا فشلت شركة Moody's في الامتثال للقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل تحت مظلتها شركة Moody's، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير صفقات الدمج والاستحواذ، مثل صفقة الاستحواذ على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة شركة Moody's على النجاح في دمج الشركات المستحوذ عليها؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وانخفاض طلب المؤسسات المالية على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن المخاطر والشكوك الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Moody's اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من التقرير السنوي الصادر عن شركة Moody's وفقًا للنموذج ‎10-K للعام المنتهي في 31 من ديسمبر 2023، وفي الملفات الأخرى المقدمة من الشركة من وقت لآخر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو في المواد المدرجة هنا. إضافةً إلى ذلك، نحذر المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطليعة، مما قد يكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. وقد تبرز عوامل جديدة من وقت لآخر لا يمكن للشركة التنبؤ بها، كما لا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة. هذا، وقد تتناول أيضًا البيانات التطلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة تقدمنا على صعيد المسؤولية المؤسسية والخطط والأهداف (بما في ذلك قضايا الاستدامة والقضايا البيئية)، ولا يشير إدراج مثل هذه البيانات إلى أن هذه المحتويات مهمة بالضرورة للمستثمرين أو يلزم الكشف عنها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إضافةً إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والتطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير قياس التقدم التي ما زالت في طور التطوير، والضوابط الداخلية والعمليات المستمرة في التطور، والافتراضات التي قد تخضع للتغيير في المستقبل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.