Esri تصدر إصدارات جديدة من الكتب الأكثر مبيعًا في Python Scripting For Arcgis Pro

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Esri الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات الموقع، عن نشر كتابيها Python Scripting for ArcGIS Pro, Third edition ، و Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, Second edition . يتضمن كلا الكتابين نقاطًا مفيدة للتذكر، ومصطلحات رئيسية، وأسئلة للمراجعة في نهاية كل فصل. البيانات المصاحبة والبرامج التعليمية متاحة عبر الإنترنت.
كونه مُصمم خصوصًا لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة أو كتابة النصوص البرمجية، فإن كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro يفتح قوة Python من خلال تعليمات سهلة المتابعة. يبدأ هذا الكتاب بأساسيات برمجة Python ثم يتعمق في كيفية كتابة نصوص Python التي تعمل مع البيانات المكانية في ArcGIS Pro. ويتناول الكتاب أيضًا كيفية استخدام أدوات المعالجة الجغرافية؛ ووصف البيانات وإنشائها وتحديثها؛ وتنفيذ المهام المتخصصة. يتم تضمين تعليمات خطوة بخطوة وأمثلة عملية وإرشادات ثاقبة لكتابة النصوص التي ستعمل على أتمتة وتحسين سير عمل ArcGIS Pro.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم أساس جيد في Python، يستكشف Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro كيفية تطوير البرامج النصية إلى أدوات ودفاتر ملاحظات قابلة للمشاركة، واستخدام حزم الطرف الثالث، وتعلم مهام أخرى أكثر تخصصًا. تتضمن الموضوعات الرئيسية التي يتم تغطيتها إنشاء وظائف وفئات مخصصة؛ وكتابة نصوص متخصصة باستخدام ArcPy؛ وإنشاء أدوات نصية Python وصناديق أدوات Python؛ وإدارة حزم وبيئات Python؛ ونقل النصوص من Python 2 إلى 3؛ وNumPy وPandas وMatplotlib؛ وإنشاء دفاتر الملاحظات واستخدامها.
مؤلف الكتابين، الدكتور Paul A. Zandbergen ، هو أستاذ في جامعة جزيرة فانكوفر، حيث يقوم بتدريس دورات في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية التمهيدية، والتحليل المكاني والنمذجة، والإحصاءات المكانية، وبرمجة نظام المعلومات الجغرافية. تلقى بحثه تمويلًا من المؤسسة الوطنية للعلوم والمعهد الوطني للعدالة والمعاهد الوطنية للصحة. بعد أن نشر أكثر من 50 مقالة دورية وفصول كتب في هذا المجال، وهو أيضًا مؤلف الإصدارات الأصلية من Python Scripting for ArcGIS Pro وAdvanced Python Scripting for ArcGIS Pro.
يتوفر كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro، الطبعة الثالثة ، في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589488014، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589488021، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا). يتوفر كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro، الطبعة الثانية ، في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589488038، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589488045، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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