Esri تصدر إصدارات جديدة من الكتب الأكثر مبيعًا في Python Scripting For Arcgis Pro

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Esri الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات الموقع، عن نشر كتابيها Python Scripting for ArcGIS Pro, Third edition ، و Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, Second edition . يتضمن كلا الكتابين نقاطًا مفيدة للتذكر، ومصطلحات رئيسية، وأسئلة للمراجعة في نهاية كل فصل. البيانات المصاحبة والبرامج التعليمية متاحة عبر الإنترنت.

كونه مُصمم خصوصًا لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة أو كتابة النصوص البرمجية، فإن كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro يفتح قوة Python من خلال تعليمات سهلة المتابعة. يبدأ هذا الكتاب بأساسيات برمجة Python ثم يتعمق في كيفية كتابة نصوص Python التي تعمل مع البيانات المكانية في ArcGIS Pro. ويتناول الكتاب أيضًا كيفية استخدام أدوات المعالجة الجغرافية؛ ووصف البيانات وإنشائها وتحديثها؛ وتنفيذ المهام المتخصصة. يتم تضمين تعليمات خطوة بخطوة وأمثلة عملية وإرشادات ثاقبة لكتابة النصوص التي ستعمل على أتمتة وتحسين سير عمل ArcGIS Pro.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم أساس جيد في Python، يستكشف Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro كيفية تطوير البرامج النصية إلى أدوات ودفاتر ملاحظات قابلة للمشاركة، واستخدام حزم الطرف الثالث، وتعلم مهام أخرى أكثر تخصصًا. تتضمن الموضوعات الرئيسية التي يتم تغطيتها إنشاء وظائف وفئات مخصصة؛ وكتابة نصوص متخصصة باستخدام ArcPy؛ وإنشاء أدوات نصية Python وصناديق أدوات Python؛ وإدارة حزم وبيئات Python؛ ونقل النصوص من Python 2 إلى 3؛ وNumPy وPandas وMatplotlib؛ وإنشاء دفاتر الملاحظات واستخدامها.

مؤلف الكتابين، الدكتور Paul A. Zandbergen ، هو أستاذ في جامعة جزيرة فانكوفر، حيث يقوم بتدريس دورات في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية التمهيدية، والتحليل المكاني والنمذجة، والإحصاءات المكانية، وبرمجة نظام المعلومات الجغرافية. تلقى بحثه تمويلًا من المؤسسة الوطنية للعلوم والمعهد الوطني للعدالة والمعاهد الوطنية للصحة. بعد أن نشر أكثر من 50 مقالة دورية وفصول كتب في هذا المجال، وهو أيضًا مؤلف الإصدارات الأصلية من Python Scripting for ArcGIS Pro وAdvanced Python Scripting for ArcGIS Pro.

يتوفر كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro، الطبعة الثالثة ، في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589488014، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589488021، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا). يتوفر كتاب Python Scripting for ArcGIS Pro، الطبعة الثانية ، في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589488038، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589488045، بمبلغ 99.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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