صادرات فنزويلا من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

كشفت بيانات الشحن عن بلوغ صادرات فنزويلا من النفط خلال أغسطس 2024 أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدعومة بشحنات موسعة إلى الصين والولايات المتحدة وأوروبا مع تنامي خطر فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط نزاع انتخابي.

منحت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي ترخيصاً واسع النطاق يسمح لفنزويلا بتصدير نفطها، ما خفف العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب منذ عام 2019، لم يجدد الترخيص في أبريل ولكن أصدرت تراخيص طاقة فردية منذ ذلك الحين.

أظهرت بيانات تستند إلى تحركات الناقلات أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية والمشاريع المشتركة مع شركة النفط الأميركية شيفرون وشركة ريبسول الإسبانية صدرت ما يقرب من 885 ألف برميل يومياً من الخام والوقود في أغسطس.

كان ذلك أعلى بنسبة 50% عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 62 في المئة عن الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً للبيانات.

أدى الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في يوليو تموز إلى دفع الدولة العضو في منظمة أوبك إلى أزمة سياسية أخرى، وأعلن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة إدموندو جونزاليس الفوز.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات جديدة إذا استمرت حكومة مادورو فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه طريق إلى العزلة والاضطهاد السياسي.

مادورو يعيد تشكيل قطاع النفط

أعاد مادورو في أغسطس تعديل حكومته وأعاد تعيين وزير النفط بيدرو تيليشيا الذي كان أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنفط وزيراً للصناعة، بينما عين نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز وزيراً للنفط.

غادرت 51 شحنة تحمل النفط الخام والوقود والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الفنزويلية من مياه البلاد الشهر الماضي وكانت آسيا مرة أخرى الوجهة الرئيسية، تليها الولايات المتحدة وأوروبا وكوبا.

وبلغت صادرات شيفرون من النفط الخام إلى مصافيها في الولايات المتحدة وعملاء آخرين 227 ألف برميل يومياً، وهو ثاني أعلى متوسط ​​شهري هذا العام، بينما شحنت ريبسول نحو 86 ألف برميل يومياً إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يقل عن 102 ألف برميل يومياً في يوليو وفقاً للبيانات.

وأظهرت بيانات أصدرتها هذا الأسبوع إحدى أذرع وزارة الطاقة والبيئة الإسبانية أن واردات إسبانيا من النفط الفنزويلي هذا العام تجاوزت بالفعل إجمالي 2023.

ووسعت شيفرون وريبسول وشركات طاقة أجنبية أخرى أعمالها في فنزويلا في السنوات الأخيرة بموجب تراخيص أمريكية، وقالت واشنطن الشهر الماضي إنها لا تخطط لسحب التراخيص، لكنها لم تشر مؤخراً إلى هذا الموضوع.

كما صدرت فنزويلا 589 ألف طن متري من المنتجات الثانوية النفطية والبتروكيماويات، وهو ما يزيد على 266 ألف طن في يوليو.

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