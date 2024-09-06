أرباح البنوك الأمريكية ترتفع 11% بالربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

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كشفت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية يوم الخميس عن بلوغ أرباح البنوك الأمريكية نحو 71.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 11.4% على الربع السابق.
وقالت الهيئة التنظيمية إن الأرباح تعززت بتقلص النفقات، فضلاً عن ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة، ومع ذلك فقد أشارت أيضاً إلى أن علامات التوتر في العقارات التجارية والاقتراض ببطاقات الائتمان قفزت إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمان.
وقال رئيس مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مارتن جروينبيرج في بيان ((استمرت صناعة الخدمات المصرفية في إظهار المرونة في الربع الثاني، ومع ذلك استمرت الصناعة في الإبلاغ عن ضعف في العديد من محافظ القروض، والتي نراقبها من كثب)).
وعلى صعيد المستهلك، ارتفع معدل الشطب الصافي لبطاقات الائتمان، وهو في الواقع مبلغ أرصدة بطاقات الائتمان التي لا تتوقع البنوك تحصيلها إلى 4.82% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وتعززت أرباح البنوك من خلال تقلص النفقات، وأبرزها انخفاض قدره 4 مليارات دولار في النفقات المبلغ عنها المتعلقة بالتقييم الخاص الذي يتعين على البنوك دفعه لمساعدة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية على استرداد التكاليف الناجمة عن فشل البنوك في عام 2023.
كما نمت الأرباح بسبب 10 مليارات دولار من المكاسب لمرة واحدة من معاملات الأوراق المالية من قبل البنوك، وانخفضت النفقات غير المرتبطة بالفائدة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع نفقات المخصصات للخسائر المحتملة، وخاصة في البنوك الأكبر حجماً إذ ارتفعت بمقدار 3.3 مليار دولار، أو 30.3% عن الربع السابق.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108643671
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