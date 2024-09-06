أرباح البنوك الأمريكية ترتفع 11% بالربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا أمريكا تفرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية

كشفت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية يوم الخميس عن بلوغ أرباح البنوك الأمريكية نحو 71.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 11.4% على الربع السابق.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الأرباح تعززت بتقلص النفقات، فضلاً عن ارتفاع غير المرتبط بالفائدة، ومع ذلك فقد أشارت أيضاً إلى أن علامات التوتر في العقارات التجارية والاقتراض ببطاقات الائتمان قفزت إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمان.

وقال رئيس مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مارتن جروينبيرج في بيان ((استمرت صناعة الخدمات المصرفية في إظهار المرونة في الربع الثاني، ومع ذلك استمرت الصناعة في الإبلاغ عن ضعف في العديد من محافظ القروض، والتي نراقبها من كثب)).

وعلى صعيد المستهلك، ارتفع معدل الشطب الصافي لبطاقات الائتمان، وهو في الواقع مبلغ أرصدة بطاقات الائتمان التي لا تتوقع البنوك تحصيلها إلى 4.82% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

وتعززت أرباح البنوك من خلال تقلص النفقات، وأبرزها انخفاض قدره 4 مليارات دولار في النفقات المبلغ عنها المتعلقة بالتقييم الخاص الذي يتعين على البنوك دفعه لمساعدة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية على استرداد التكاليف الناجمة عن فشل البنوك في عام 2023.

كما نمت الأرباح بسبب 10 مليارات دولار من المكاسب لمرة واحدة من معاملات الأوراق المالية من قبل البنوك، وانخفضت النفقات غير المرتبطة بالفائدة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع نفقات المخصصات للخسائر المحتملة، وخاصة في البنوك الأكبر حجماً إذ ارتفعت بمقدار 3.3 مليار دولار، أو 30.3% عن الربع السابق.

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