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ارتفاع إنفاق الأُسر اليابانية بصورة طفيفة في يوليو إثر الضغوط التضخمية - جريدة البورصة

9/6/2024 4:40:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا أمريكا تفرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية

زاد إنفاق الأُسر اليابانية بصورة طفيفة على الصعيد السنوي خلال شهر يوليو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذا من شأنه إضفاء مزيد من الضبابية على مسار السياسة النقدية للبلاد.

إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 0.1% على أساس سنوي في يوليو مقابل توقعات نموه 1.2% خلال الفترة ذاتها.

وعلاوة على ذلك، تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7% على أساس شهري معدل موسمياً حسبما ورد في البيانات، مقارنة بتوقعات انخفاضه 0.2% فقط وفق تقديرات وكالة“رويترز”.

وقال“تاكيشي مينامي” كبير الاقتصاديين في معهد“نورينتشوكين” للأبحاث في تعقيب على البيانات للوكالة، إنه من المرجح تراجع الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى الشهر القادم، إذ تبدو الأسر اليابانية متشائمة بشأن استمرار ارتفاع الأجور خلال العام القادم.

حيث أشارت بيانات منفصلة صدرت أمس إلى تباطؤ معدل نمو الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- ليسجل 0.4% في يوليو بدلاً من 1.1% في الشهر السابق.

وتعد هذه البيانات بمثابة عقبة في طريق مواصلة بنك اليابان تطبيع سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة كي لا يُخاطر بالتسبب في ركود الاقتصاد في ظل سعيه إلى تحقيق زيادة في الأجور تواكب ارتفاع الأسعار لخلق دورة من انتعاش الطلب الكلي.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108643670

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