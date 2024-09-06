أمريكا تفرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

فرضت الولايات المتحدة ضوابط جديدة لتقييد تصدير التقنيات المتقدمة، مثل منتجات الحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية القواعد الجديدة اليوم الجمعة، والتي تشمل تقييد تصدير أجهزة الحوسبة الكمية ومكوناتها، ومعدات الرقائق المتقدمة، وبعض المعدات والبرمجيات المتعلقة بإنتاج المعادن وسبائكها، ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه التدابير الجديدة يرجع لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، وأن تلك الإجراءات كانت نتيجة مباحثات مكثفة مع شركاء دوليين.

وتشمل مظلة تلك القيود كافة صادرات الولايات المتحدة من هذه التقنيات لجميع دول العالم، باستثناء الدول التي تفرض ضوابط مماثلة مثل اليابان وهولندا.

وأوضح“آلان ستيفنز” وكيل وزارة التجارة في بيان، أن قرار اليوم يهدف لضمان مواكبة قيود التصدير للتطور السريع للتكنولوجيا، وأن الضوابط التي فُرضت على تكنولوجيا الحوسبة الكمية وغيرها تهدف لعرقلة تطوير“خصومنا” لهذه التقنيات ونشرها بطرق تهدد أمن أمريكا.

ومن المقرر طرح التدابير الجديدة لفترة تعليق عامة مدتها 60 يوماً قبل إقرارها بصفة نهائية، ورغم عدم ذكر الوزارة للصين بشكل صريح في قرارها، لكن الضوابط الجديدة تتماشى مع توجهات واشنطن ناحية بكين في الآونة الأخيرة.

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