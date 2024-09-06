وزير البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، تعزيز التعاون بين وزارة البترول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

يأتي ذلك في إطار دور الوزارة المستمر منذ عام 2008 لدعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيق التطوير والتحديث المنشود.

موضوعاتجيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية صادرات فنزويلا من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات

وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم الجمعة – أن المؤسسة تمول سنوياً الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول العالم.

وأشاد بدوي بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم قطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى أنه تم بحث برامج التعاون المشترك المستهدفة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال العامين الحالي والمقبل.

من جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات قطاع البترول المصري، معرباً عن استعداد المؤسسة لتوفير التمويل اللازم للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ المشروعات الجديدة في مجالات صناعة البترول والغاز.