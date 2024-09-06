وزير البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، تعزيز التعاون بين وزارة البترول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
يأتي ذلك في إطار دور الوزارة المستمر منذ عام 2008 لدعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيق التطوير والتحديث المنشود.
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وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم الجمعة – أن المؤسسة تمول سنوياً الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول العالم.
وأشاد بدوي بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم قطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى أنه تم بحث برامج التعاون المشترك المستهدفة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال العامين الحالي والمقبل.
من جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات قطاع البترول المصري، معرباً عن استعداد المؤسسة لتوفير التمويل اللازم للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ المشروعات الجديدة في مجالات صناعة البترول والغاز.
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