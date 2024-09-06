جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون أمريكا تفرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية

يتوقع مصرف“جيه بي مورجان” أن يُبقي تحالف“أوبك+” على مستوى إنتاجه الحالي دون تغيير لمدة عام آخر على الأقل، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على متوسط سعر خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل في 2025.

وكشف المقرض الأمريكي عن تقديراته هذه بعد قرار تحالف الدول المُصدرة للبترول“أوبك+” يوم أمس، بتأجيل زيادة مخططة للإنتاج كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع أكتوبر القادم، ولمدة شهرين إضافيين.

وقال“جيه بي مورجان” في مذكرة الخميس، إن خيار تخلي التحالف عن تخفيضات الإنتاج الطوعية ليس مطروحاً في الوقت الراهن، وإنه يرى احتمالاً لانخفاض سعر خام برنت دون 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2025، وفق ما نقلته وكالة“ رويترز “.

وأوضح أن سعر 60 دولاراً للبرميل ليس جيداً لا للمنتجين ولا للمستهلكين، وسوف يحتاج التحالف في هذه الحالة لخفض إنتاجه مليون برميل يومياً إضافياً إذا أراد الالتزام بالحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن السوق في الوقت الراهن يسعى لتحديد مستوى السعر الذي من شأنه إثناء“أوبك+” عن إجراء أية زيادة“غير ضرورية” في الإنتاج بسبب الضعف الكبير المتوقع للطلب في 2025.

ونتيجة تدهور أداء النفط في الآونة الأخيرة، خفّض“جيه بي مورجان” توقعاته لسعر النفط في الربع الرابع من عام 2024 إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 85 دولاراً في تقديره السابق.

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