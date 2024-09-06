جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل - جريدة البورصة

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يتوقع مصرف“جيه بي مورجان” أن يُبقي تحالف“أوبك+” على مستوى إنتاجه الحالي دون تغيير لمدة عام آخر على الأقل، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على متوسط سعر خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل في 2025.
وكشف المقرض الأمريكي عن تقديراته هذه بعد قرار تحالف الدول المُصدرة للبترول“أوبك+” يوم أمس، بتأجيل زيادة مخططة للإنتاج كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع أكتوبر القادم، ولمدة شهرين إضافيين.
وقال“جيه بي مورجان” في مذكرة الخميس، إن خيار تخلي التحالف عن تخفيضات الإنتاج الطوعية ليس مطروحاً في الوقت الراهن، وإنه يرى احتمالاً لانخفاض سعر خام برنت دون 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2025، وفق ما نقلته وكالة“ رويترز “.
وأوضح أن سعر 60 دولاراً للبرميل ليس جيداً لا للمنتجين ولا للمستهلكين، وسوف يحتاج التحالف في هذه الحالة لخفض إنتاجه مليون برميل يومياً إضافياً إذا أراد الالتزام بالحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف أن السوق في الوقت الراهن يسعى لتحديد مستوى السعر الذي من شأنه إثناء“أوبك+” عن إجراء أية زيادة“غير ضرورية” في الإنتاج بسبب الضعف الكبير المتوقع للطلب في 2025.
ونتيجة تدهور أداء النفط في الآونة الأخيرة، خفّض“جيه بي مورجان” توقعاته لسعر النفط في الربع الرابع من عام 2024 إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 85 دولاراً في تقديره السابق.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108643662
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