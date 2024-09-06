NETA L: أفضل سيارة SUV للعائلات الشابة تصل إلى السوق

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- TimesNewswire )
، الصين – في 22 أبريل، قامت شركة NETA Auto بإطلاق سيارة NETA L في حدث إطلاق الربيع لعام 2024 في الصين، مع الإطلاق الدولي الذي سيتبع. تستهدف هذه السيارة الذكية ذات المدى الطويل جداً العائلات الشابة المستقلة بميزات مبتكرة مثل المقاعد ذات التدليك الخفيف بدون جاذبية بزاوية خلفية تبلغ 123 درجة ووظيفة سبا بضغطة زر واحدة للراحة النهائية. تتميز NETA L أيضًا بميزات سلامة قوية وذكاء متقدم ومزايا أخرى متنوعة، مما يجعلها“الخيار الأساسي للشباب”.
إطلاق سيارة NETA L، أول سيارة SUV بمدى طويل من NETA Auto وأول سيارة SUV من منصة شانهاي، سيعزز أداء العلامة التجارية في السوق وتأثيرها ويؤدي بنا إلى توجيه اتجاهات جديدة في صناعة السيارات الكهربائية. حضر Zhou Hongyi، مؤسس مجموعة 360، أيضًا الحدث، وقدم استراتيجيات الأعمال السيارات الممكنة بتقنية الذكاء الاصطناعي (خطة المركبة القائمة على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير)، وأشاد بشدة بـ NETA L.
NETA L (النسخة الصينية)
أسس شركة NETA Auto والرئيس التنفيذي Zhang Yong يلقي خطاباً
مؤسس مجموعة 360 Zhou Hongyi يلقي خطابًا
السيارة هي امتداد للمنزل، مساحة معيشة متنقلة. يمكن استخدامها كسيارة كهربائية صافية للاستخدام اليومي، مما يجعل القيادة سهلة واقتصادية للتنقل؛ في عطلة نهاية الأسبوع، تعمل كسيارة هجينة للرحلات، مما يتيح للمستخدمين الذهاب إلى أي مكان. بفضل ملاءمة شحن مرة واحدة في الأسبوع وتعبئة الوقود مرتين فقط في السنة، تخلق NETA L“منزلًا في الطريق” يمكن للمستخدمين السفر به بمسافات أبعد.
NETA L مجهزة ببطارية كبيرة للشحن السريع من CATL
تم تجهيز NETA L بنظام HOZI 2.0 لتمديد المدى، مما يتيح بدء تشغيل هادئ وسلس ومحرك رباعي الاسطوانات بدورة أتكنسون سعة 1.5 لتر متوافق مع بنزين 92 أوكتان العادي. يتميز بانخفاض استهلاك الوقود بمعدل 4.85 لتر/100 كم وكفاءة الزيت إلى الكهرباء بمعدل 3.26 كيلوواط في الساعة لكل لتر.
بالإضافة إلى ذلك، تتميز NETA L بمحرك مبتكر لفائف الأسلاك المسطحة الرائد في الصناعة، ووظيفة القيادة المباشرة في حالات الطوارئ، ونظام تعبئة الطاقة الذكي ثلاثي المستويات، ووضع التوفير الطاقي الريادي. وهي تستخدم نظام إدارة الحرارة ذو درجة الحرارة الثابتة HozonEPT4.0 المتقدم لتحقيق كفاءة الوقود والراحة معاً، مما يضمن السفر دون قيود للمستخدمين.
منظر بانورامي لـ NETA L (النسخة الصينية)
تجسد NETA L“روح نيتا” من خلال لغة تصميم أصلية تعكس الشجاعة وعدم الخوف للشباب. بفضل معامل السحب المنخفض الذي يبلغ 0.258Cd، يتفوق بشكل جوي على ال
سيدانات العادية على الرغم من هيكله كـ SUV. يقدم التصميم الأمامي وجودًا مميزًا لزيادة السلامة والرؤية، بينما تعزز الخطوط الأنيقة وعجلات الشكل التوربيني جاذبيتها الديناميكية، مما يجعلها تبرز على الطريق.
تعتمد المساحة الداخلية لـ NETA L على قمرة قيادة محيطية بزاوية 360 درجة، مكملة بحجم كبير من مقاعد SUV الخمسة التي تتفوق على منافسيها، وشاشة عرض مخفية، ومواد داخلية ناعمة وفيرة، مما يضمن تجربة قيادة وركوب أكثر راحة.
منزلًا أكثر راحة: القيادة تشعر وكأنك في المنزل
المنزل هو مرفأ للرسو، وجنة للأحلام، ومصدر لإعادة الشباب. يتم تأمين راحة NETA L الفائقة حول هذه المفاهيم.
سواء كانت السيارة مريحة يعتمد ذلك بشكل أساسي على مقاعدها. يتم ضمان راحة NETA L مع المقاعد القابلة للتعديل الكهربائي باتجاهات متعددة للسائق والراكب. بالنسبة لمقعد الراكب، يوفر أكبر زاوية خلفية بزاوية 123 درجة في فئته، مما يخلق تأثير صفري للجاذبية الحقيقية. ويتضمن ميزات مثل دعم الساق الرباعي، والضبط العمودي الرباعي، ووظائف مثل الترحيب، والتذكير، والتهوية، والتسخين، والتدليك بـ 8 نقاط، و 5 وضعيات، و 3 مستويات شدة. كما يقدم وضع SPA بضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى طاولة قابلة للطي على جانب الراكب ومفتاح الرئيس. بالنسبة لمقعد السائق، يقدم 10 وضعيات للضبط، بينما تحتوي المقاعد الخلفية على وظائف تسخين (ظهر + وسادة) وزوايا ظهر قابلة للتعديل. تجعل هذه الميزات NETA L الخيار المثالي للسفر والاسترخاء ورفيق القيلولة.
يجمع نظام التعليق في الهيكل الخاص بـ NETA L بين مبرة الألومنيوم المركبة في الأمام والتعليق المستقل بخمسة روابط في الخلف، مصممة خصيصاً للسيناريوهات العائلية. يحقق هذا الهيكل توازناً مثاليًا بين الراحة والتحكم، مما يجعله مثاليًا للأسر الصينية. بفضل مسافة الفرملة التي لا تتجاوز 37 مترًا لكل 100 كيلومتر ونصف قطر دوران أدنى يبلغ 5.37 مترًا، يتفوق في فئته.
تعتبر NETA L الراحة والملاءمة أولويتها مع ميزات مثل الزجاج المزدوج للصوت الأمامي، و 33 مساحة تخزين، وأكبر فتحة هاتف ذكي في فئتها: فتحة لوحة الباب الطويلة الزائدة بقياس 13.4 سم. تحتفظ صندوق القفازات للراكب بحجم 16 لتر بسهولة بحقائب الظهر ومجموعات الماكياج. مع صندوق شحن مزدوج الطبقات بحجم 583 لتر – 1434 لتر، يقدم أكبر صندوق حمولة بحجم 530 لتر في فئته ويمكن تحويله إلى“غرفة نوم كبيرة” في ثوانٍ. الميزات الفريدة مثل واجهة حامل المبروجيكتور في الصندوق تضيف إلى متعة الأنشطة في الهواء الطلق.
تتميز NETA L
بخيارات شحن مريحة في جميع أنحاء السيارة، بما في ذلك الشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط، ومنافذ الشحن السريعة بنوع C بقوة 60 واط مزدوجة في الأمام والخلف، ومنفذ طاقة 12 فولت في الصندوق الخلفي، ووظيفة الإخراج الخارجي للطاقة بقوة 3.3 كيلو وات V2L، مما يضمن أن سيارتك دائمًا جاهزة لنمط حياتك النشط.
منزل أكثر ذكاءً: ذكاء متقدم للاستخدام اليومي بلا قلق
ميزات NETA L الذكية تحدد معايير في الصناعة، مما يخلق منزلًا أكثر ذكاءً للمستخدمين.
أذكى وأكثر أمانًا، تتميز NETA L بميزات NETA AD مع التقنيات المتقدمة للسلامة النشطة ومساعدة القيادة الذكية.
منزل أكثر أمانًا على العجلات: NETA L، القلعة المتحركة
السلامة هي علامة تجارية لمنتجات NETA Auto؛ إنها الرفاهية الفاخرة بامتياز. NETA L هو منزل أكثر أمانًا، يضمن كل رحلة خالية من القلق وآمنة.
هيكل السيارة ذو القوة العالية من NETA L
فيما يتعلق بسلامة السيارة، تم بناء NETA L على منصة شانهاي المركزة على السلامة والذكاء، حيث تتكون 81% من تكوينها من الصلب عالي القوة والألومنيوم. تضمن استخدام“فضاء الصف الفضائي” من الصلب الساخن بمعدل 2000 ميجا باسكال وتحقيق عزم اللف 36000N·m/deg. هيكل السيارة الآمن من نوع القفص لـ NETA L وقوة سحق السقف التي تبلغ 8.4 طن، 4.4 مرات وزن السيارة، إلى جانب خزان الوقود عالي الضغط، يضمن السلامة الخالية من العيوب. لقد مرت باختبارات متطرفة في البرد والحرارة الشديدة، وقد صدقت أكثر من مليون كيلومتر، ما يعادل الدوران حول الأرض 30 مرة.
فيما يتعلق بسلامة البطارية، تضع NETA L الوقاية فوق“الإشعال”. تمر باختبارات صارمة بما في ذلك مقاومة للماء، والضغط، والتأثير السفلي، واختبارات البيئة الشديدة لضمان استقرار وسلامة البطارية. مع نظام إدارة البطارية السحابية الذكية (BMS) باستخدام إدارة الذكاء الاصطناعي ومنصات Tianshu، يتيح 24/7 مراقبة لنظام البطارية طوال دورة حياتها، مما يوفر الراحة النفسية في كل رحلة.
فيما يتعلق بالسلامة البيئية الداخلية، يستخدم NETA L مواد بيئية خضراء متعددة عالية الجودة داخل قمرة القيادة. تم توفير شهادة جلد المقاعد من OEKO-TEX® STANDARD 100 (منتج الطفل)، مما يضمن خالية من السموم وصديقة للجلد ومقاومة للأوساخ والتآكل.
مع“تكنولوجيا للجميع” الرائدة، جمعت NETA Auto أكثر من 400000 مستخدم عالميًا، مما يضعها في موقع رائد بين شركات السيارات الجديدة للطاقة في الصين. تجسد NETA L، السيارة الافتتاحية لعقد جديد للشركة، السلامة والصمود والجمال والراحة والصوت والذكاء. مع استراتيجية التسعير المخرقة، فإن NETA L مستعدة لتصبح نموذجًا رائدًا في مجال إمكانية الوص
ول إلى التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، ستقدم NETA L نسخة كهربائية صافية، لتصبح أول سيارة مجهزة ببطارية الطاقة الطويلة العمر Shenxing من CATL. مع هذا الجمع بين الحرفين 'L' المزدوج، تواصل NETA L الروح الرائدة لـ NETA، والمساهمة في التنمية السريعة لصناعة السيارات في الصين.
في النصف الثاني من عام 2024، تخطط NETA Auto لإطلاق NETA L في أكثر من 20 دولة حول العالم، مما يتيح للمستخدمين العالميين الاستمتاع بتجربة ذكية ومريحة تقدمها NETA L.
حول NETA Auto
NETA Auto، وهي علامة تجارية لشركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. باهتمامها بـ“التكنولوجيا للجميع” و“السيارات الكهربائية الذكية القابلة للمس”، تطوّر NETA Auto سيارات كهربائية عالية الجودة وتقنيات متقدمة. تشمل تشكيلتها النماذج الشهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II)، NETA X، NETA L، NETA GT، و NETA S. تهدف NETA Auto إلى جلب السيارات الكهربائية الذكية إلى السوق الاستهلاكية العالمية الشاملة، مع إطلاق نماذج جديدة كل عام وتغطية الفئات الرئيسية A0-B. كما طورت العلامة التجارية“Shanhai Platform”، وهي منصة سيارة ذكية وآمنة، وتقنية HOZI، التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين.
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