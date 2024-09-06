NETA L: أفضل سيارة SUV للعائلات الشابة تصل إلى السوق

MENAFN - TimesNewswire ) ، الصين – في 22 أبريل، قامت شركة NETA Auto بإطلاق سيارة NETA L في حدث إطلاق الربيع لعام 2024 في الصين، مع الإطلاق الدولي الذي سيتبع. تستهدف هذه السيارة الذكية ذات المدى الطويل جداً العائلات الشابة المستقلة بميزات مبتكرة مثل المقاعد ذات التدليك الخفيف بدون جاذبية بزاوية خلفية تبلغ 123 درجة ووظيفة سبا بضغطة زر واحدة للراحة النهائية. تتميز NETA L أيضًا بميزات سلامة قوية وذكاء متقدم ومزايا أخرى متنوعة، مما يجعلها“الخيار الأساسي للشباب”.

إطلاق سيارة NETA L، أول سيارة SUV بمدى طويل من NETA Auto وأول سيارة SUV من منصة شانهاي، سيعزز أداء العلامة التجارية في السوق وتأثيرها ويؤدي بنا إلى توجيه اتجاهات جديدة في صناعة السيارات الكهربائية. حضر Zhou Hongyi، مؤسس مجموعة 360، أيضًا الحدث، وقدم استراتيجيات الأعمال السيارات الممكنة بتقنية الذكاء الاصطناعي (خطة المركبة القائمة على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير)، وأشاد بشدة بـ NETA L.

NETA L (النسخة الصينية)

أسس شركة NETA Auto والرئيس التنفيذي Zhang Yong يلقي خطاباً

مؤسس مجموعة 360 Zhou Hongyi يلقي خطابًا

السيارة هي امتداد للمنزل، مساحة معيشة متنقلة. يمكن استخدامها كسيارة كهربائية صافية للاستخدام اليومي، مما يجعل القيادة سهلة واقتصادية للتنقل؛ في عطلة نهاية الأسبوع، تعمل كسيارة هجينة للرحلات، مما يتيح للمستخدمين الذهاب إلى أي مكان. بفضل ملاءمة شحن مرة واحدة في الأسبوع وتعبئة الوقود مرتين فقط في السنة، تخلق NETA L“منزلًا في الطريق” يمكن للمستخدمين السفر به بمسافات أبعد.

NETA L مجهزة ببطارية كبيرة للشحن السريع من CATL

تم تجهيز NETA L بنظام HOZI 2.0 لتمديد المدى، مما يتيح بدء تشغيل هادئ وسلس ومحرك رباعي الاسطوانات بدورة أتكنسون سعة 1.5 لتر متوافق مع بنزين 92 أوكتان العادي. يتميز بانخفاض استهلاك الوقود بمعدل 4.85 لتر/100 كم وكفاءة الزيت إلى الكهرباء بمعدل 3.26 كيلوواط في الساعة لكل لتر.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز NETA L بمحرك مبتكر لفائف الأسلاك المسطحة الرائد في الصناعة، ووظيفة القيادة المباشرة في حالات الطوارئ، ونظام تعبئة الطاقة الذكي ثلاثي المستويات، ووضع التوفير الطاقي الريادي. وهي تستخدم نظام إدارة الحرارة ذو درجة الحرارة الثابتة HozonEPT4.0 المتقدم لتحقيق كفاءة الوقود والراحة معاً، مما يضمن السفر دون قيود للمستخدمين.

منظر بانورامي لـ NETA L (النسخة الصينية)

تجسد NETA L“روح نيتا” من خلال لغة تصميم أصلية تعكس الشجاعة وعدم الخوف للشباب. بفضل معامل السحب المنخفض الذي يبلغ 0.258Cd، يتفوق بشكل جوي على ال

سيدانات العادية على الرغم من هيكله كـ SUV. يقدم التصميم الأمامي وجودًا مميزًا لزيادة السلامة والرؤية، بينما تعزز الخطوط الأنيقة وعجلات الشكل التوربيني جاذبيتها الديناميكية، مما يجعلها تبرز على الطريق.

تعتمد المساحة الداخلية لـ NETA L على قمرة قيادة محيطية بزاوية 360 درجة، مكملة بحجم كبير من مقاعد SUV الخمسة التي تتفوق على منافسيها، وشاشة عرض مخفية، ومواد داخلية ناعمة وفيرة، مما يضمن تجربة قيادة وركوب أكثر راحة.

منزلًا أكثر راحة: القيادة تشعر وكأنك في المنزل

المنزل هو مرفأ للرسو، وجنة للأحلام، ومصدر لإعادة الشباب. يتم تأمين راحة NETA L الفائقة حول هذه المفاهيم.

سواء كانت السيارة مريحة يعتمد ذلك بشكل أساسي على مقاعدها. يتم ضمان راحة NETA L مع المقاعد القابلة للتعديل الكهربائي باتجاهات متعددة للسائق والراكب. بالنسبة لمقعد الراكب، يوفر أكبر زاوية خلفية بزاوية 123 درجة في فئته، مما يخلق تأثير صفري للجاذبية الحقيقية. ويتضمن ميزات مثل دعم الساق الرباعي، والضبط العمودي الرباعي، ووظائف مثل الترحيب، والتذكير، والتهوية، والتسخين، والتدليك بـ 8 نقاط، و 5 وضعيات، و 3 مستويات شدة. كما يقدم وضع SPA بضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى طاولة قابلة للطي على جانب الراكب ومفتاح الرئيس. بالنسبة لمقعد السائق، يقدم 10 وضعيات للضبط، بينما تحتوي المقاعد الخلفية على وظائف تسخين (ظهر + وسادة) وزوايا ظهر قابلة للتعديل. تجعل هذه الميزات NETA L الخيار المثالي للسفر والاسترخاء ورفيق القيلولة.

يجمع نظام التعليق في الهيكل الخاص بـ NETA L بين مبرة الألومنيوم المركبة في الأمام والتعليق المستقل بخمسة روابط في الخلف، مصممة خصيصاً للسيناريوهات العائلية. يحقق هذا الهيكل توازناً مثاليًا بين الراحة والتحكم، مما يجعله مثاليًا للأسر الصينية. بفضل مسافة الفرملة التي لا تتجاوز 37 مترًا لكل 100 كيلومتر ونصف قطر دوران أدنى يبلغ 5.37 مترًا، يتفوق في فئته.

تعتبر NETA L الراحة والملاءمة أولويتها مع ميزات مثل الزجاج المزدوج للصوت الأمامي، و 33 مساحة تخزين، وأكبر فتحة هاتف ذكي في فئتها: فتحة لوحة الباب الطويلة الزائدة بقياس 13.4 سم. تحتفظ صندوق القفازات للراكب بحجم 16 لتر بسهولة بحقائب الظهر ومجموعات الماكياج. مع صندوق شحن مزدوج الطبقات بحجم 583 لتر – 1434 لتر، يقدم أكبر صندوق حمولة بحجم 530 لتر في فئته ويمكن تحويله إلى“غرفة نوم كبيرة” في ثوانٍ. الميزات الفريدة مثل واجهة حامل المبروجيكتور في الصندوق تضيف إلى متعة الأنشطة في الهواء الطلق.

تتميز NETA L

بخيارات شحن مريحة في جميع أنحاء السيارة، بما في ذلك الشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط، ومنافذ الشحن السريعة بنوع C بقوة 60 واط مزدوجة في الأمام والخلف، ومنفذ طاقة 12 فولت في الصندوق الخلفي، ووظيفة الإخراج الخارجي للطاقة بقوة 3.3 كيلو وات V2L، مما يضمن أن سيارتك دائمًا جاهزة لنمط حياتك النشط.

منزل أكثر ذكاءً: ذكاء متقدم للاستخدام اليومي بلا قلق

ميزات NETA L الذكية تحدد معايير في الصناعة، مما يخلق منزلًا أكثر ذكاءً للمستخدمين.

أذكى وأكثر أمانًا، تتميز NETA L بميزات NETA AD مع التقنيات المتقدمة للسلامة النشطة ومساعدة القيادة الذكية.

منزل أكثر أمانًا على العجلات: NETA L، القلعة المتحركة

السلامة هي علامة تجارية لمنتجات NETA Auto؛ إنها الرفاهية الفاخرة بامتياز. NETA L هو منزل أكثر أمانًا، يضمن كل رحلة خالية من القلق وآمنة.

هيكل السيارة ذو القوة العالية من NETA L

فيما يتعلق بسلامة السيارة، تم بناء NETA L على منصة شانهاي المركزة على السلامة والذكاء، حيث تتكون 81% من تكوينها من الصلب عالي القوة والألومنيوم. تضمن استخدام“فضاء الصف الفضائي” من الصلب الساخن بمعدل 2000 ميجا باسكال وتحقيق عزم اللف 36000N·m/deg. هيكل السيارة الآمن من نوع القفص لـ NETA L وقوة سحق السقف التي تبلغ 8.4 طن، 4.4 مرات وزن السيارة، إلى جانب خزان الوقود عالي الضغط، يضمن السلامة الخالية من العيوب. لقد مرت باختبارات متطرفة في البرد والحرارة الشديدة، وقد صدقت أكثر من مليون كيلومتر، ما يعادل الدوران حول الأرض 30 مرة.

فيما يتعلق بسلامة البطارية، تضع NETA L الوقاية فوق“الإشعال”. تمر باختبارات صارمة بما في ذلك مقاومة للماء، والضغط، والتأثير السفلي، واختبارات البيئة الشديدة لضمان استقرار وسلامة البطارية. مع نظام إدارة البطارية السحابية الذكية (BMS) باستخدام إدارة الذكاء الاصطناعي ومنصات Tianshu، يتيح 24/7 مراقبة لنظام البطارية طوال دورة حياتها، مما يوفر الراحة النفسية في كل رحلة.

فيما يتعلق بالسلامة البيئية الداخلية، يستخدم NETA L مواد بيئية خضراء متعددة عالية الجودة داخل قمرة القيادة. تم توفير شهادة جلد المقاعد من OEKO-TEX® STANDARD 100 (منتج الطفل)، مما يضمن خالية من السموم وصديقة للجلد ومقاومة للأوساخ والتآكل.

مع“تكنولوجيا للجميع” الرائدة، جمعت NETA Auto أكثر من 400000 مستخدم عالميًا، مما يضعها في موقع رائد بين شركات السيارات الجديدة للطاقة في الصين. تجسد NETA L، السيارة الافتتاحية لعقد جديد للشركة، السلامة والصمود والجمال والراحة والصوت والذكاء. مع استراتيجية التسعير المخرقة، فإن NETA L مستعدة لتصبح نموذجًا رائدًا في مجال إمكانية الوص

ول إلى التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، ستقدم NETA L نسخة كهربائية صافية، لتصبح أول سيارة مجهزة ببطارية الطاقة الطويلة العمر Shenxing من CATL. مع هذا الجمع بين الحرفين 'L' المزدوج، تواصل NETA L الروح الرائدة لـ NETA، والمساهمة في التنمية السريعة لصناعة السيارات في الصين.

في النصف الثاني من عام 2024، تخطط NETA Auto لإطلاق NETA L في أكثر من 20 دولة حول العالم، مما يتيح للمستخدمين العالميين الاستمتاع بتجربة ذكية ومريحة تقدمها NETA L.

حول NETA Auto

NETA Auto، وهي علامة تجارية لشركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. باهتمامها بـ“التكنولوجيا للجميع” و“السيارات الكهربائية الذكية القابلة للمس”، تطوّر NETA Auto سيارات كهربائية عالية الجودة وتقنيات متقدمة. تشمل تشكيلتها النماذج الشهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II)، NETA X، NETA L، NETA GT، و NETA S. تهدف NETA Auto إلى جلب السيارات الكهربائية الذكية إلى السوق الاستهلاكية العالمية الشاملة، مع إطلاق نماذج جديدة كل عام وتغطية الفئات الرئيسية A0-B. كما طورت العلامة التجارية“Shanhai Platform”، وهي منصة سيارة ذكية وآمنة، وتقنية HOZI، التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين.