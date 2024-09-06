أول سيارة من مصنع NETA Auto في إندونيسيا تُعزز الاستراتيجية العالمية

MENAFN - TimesNewswire ) جاكرتا، إندونيسيا – في 22 أبريل، بدأت المصنعة الذكية الإندونيسية الأولى لـ NETA Auto، والتي تقع في جاكرتا، بشكل رسمي الإنتاج وطرحت سيارتها الجديدة. حضر الحدث Zhou Jiang، نائب رئيس NETA Auto ورئيس قسم الأعمال الخارجية؛ وLiu Lei، المدير العام لمركز تخطيط التصنيع في NETA Auto ونائب رئيس قسم الأعمال الخارجية؛ وJerry Huang، المدير العام لشركة PT NETA Auto إندونيسيا؛ وDenny Siregar، المدير العام لشركة PT Handal Indonesia Motor. يُعتبر المصنع الإندونيسي للسيارات الكهربائية هو المصنع الذكي الأجنبي الثاني لـ NETA Auto بعد المصنع في تايلاند، مما يضفي حيوية جديدة على سوق النقل الذكي في إندونيسيا ويمثل خطوة نحو ميلاد آخر في عملية عالمية لـ NETA Auto.

أول سيارة تخرج من مصنع NETA Auto في إندونيسيا

تكلم Zhou Jiang خلال حفل إطلاق الإنتاج:“من خلال المصنع الإندونيسي، أدمجت NETA Auto بالكامل في سلسلة صناعة مركبات الطاقة الجديدة في إندونيسيا، مما جعلها مشاركًا رئيسيًا وداعمًا. من خلال طرح أول سيارة تم إنتاجها بشكل كبير، ستقدم NETA Auto منتجات مركبات كهربائية ذكية عالية التقنية للسوق المحلية بوتيرة أسرع، وبأسعار أكثر معقولية، وخدمة متميزة لتلبية مطالب المستهلك المحلي.” بتقدمها نحو تنظيم سلسلة القيم الصناعية والتعاون، تروج NETA Auto بقوة لتطويرها المحلي في سوق جنوب شرق آسيا. حاليًا، أنشأت NETA Auto مصنعًا ذكيًا بمقياس كبير في تايلاند وتخطط بنشاط لبناء مصنعها الثالث في ماليزيا.

نائب رئيس NETA Auto، زهو جيانغ، أثناء إلقاء خطابه

منذ تأسيس الشركة التابعة لـ NETA Auto في إندونيسيا في يونيو 2023، خاضت العلامة التجارية نموًا سريعًا ومستمرًا. بعد ظهورها في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات في أغسطس من نفس العام، أصبحت NETA Auto بسرعة نقطة تركيز في السوق الإندونيسي. في 24 أكتوبر 2023، بدأت NETA Auto رسميًا عمليات البيع الشاملة في السوق الإندونيسية. باستغلال التصميم المبتكر والتكنولوجيا الذكية والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة، استجابت NETA Auto للطلب الملح على السلامة الذكية من قبل المستهلكين المحليين. يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية السنوية لمصنع NETA Auto الإندونيسي الذكي البيئي إلى 30،000 مركبة. تم تصميمه وبناؤه وفقًا لمعايير التشغيل الآلي الرائدة عالميًا، مع تنفيذ الإنتاج الرشيق بالكامل ومفاهيم التصنيع الذكي. يلتزم المصنع بتوفير الموارد وتعزيز الجودة وتحسين الكفاءة، استعدادًا لتجميع المركبات الكهربائية الذكية محليًا.

تمثل افتتاح المصنع الإندونيسي الذكي البيئي خطوة هامة لـ NETA Auto في تعزيز تنظيم سلسلة الصناعة في جنوب شرق آسيا، وتقديم فرص مواتية لنمو الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف. تظل NETA Auto ملتزمة بإنشاء

مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية الذكية، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي. مستمدة من جنوب شرق آسيا، توسعت NETA Auto في نطاقها العالمي، وزادت من استراتيجيتها الخارجية لتعزيز وتعزيز النفوذ العالمي للعلامة التجارية.

حول NETA Auto

NETA Auto، علامة تجارية تابعة لشركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. من خلال التركيز على“التكنولوجيا للجميع” و“السيارات الكهربائية الذكية قابلة للمس”، تطور NETA Auto مركبات كهربائية ذكية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة. تتضمن تشكيلتها نماذج شهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II)، NETA X، NETA L، NETA GT، و NETA S. تلتزم NETA Auto بتقديم مركبات كهربائية ذكية للسوق العالمية للمستهلكين الجماهيرية، وطرح نماذج جديدة كل عام وتغطية فئات A0-B الرئيسية. وقد طورت العلامة التجارية أيضًا“منصة شانهاي”، وهي منصة سيارات ذكية وآمنة، وتقنية HOZI، التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة باستمرار لتلبية مطالب المستخدمين.