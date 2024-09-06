أول سيارة من مصنع NETA Auto في إندونيسيا تُعزز الاستراتيجية العالمية

(MENAFN
- TimesNewswire )
جاكرتا، إندونيسيا – في 22 أبريل، بدأت المصنعة الذكية الإندونيسية الأولى لـ NETA Auto، والتي تقع في جاكرتا، بشكل رسمي الإنتاج وطرحت سيارتها الجديدة. حضر الحدث Zhou Jiang، نائب رئيس NETA Auto ورئيس قسم الأعمال الخارجية؛ وLiu Lei، المدير العام لمركز تخطيط التصنيع في NETA Auto ونائب رئيس قسم الأعمال الخارجية؛ وJerry Huang، المدير العام لشركة PT NETA Auto إندونيسيا؛ وDenny Siregar، المدير العام لشركة PT Handal Indonesia Motor. يُعتبر المصنع الإندونيسي للسيارات الكهربائية هو المصنع الذكي الأجنبي الثاني لـ NETA Auto بعد المصنع في تايلاند، مما يضفي حيوية جديدة على سوق النقل الذكي في إندونيسيا ويمثل خطوة نحو ميلاد آخر في عملية عالمية لـ NETA Auto.
أول سيارة تخرج من مصنع NETA Auto في إندونيسيا
تكلم Zhou Jiang خلال حفل إطلاق الإنتاج:“من خلال المصنع الإندونيسي، أدمجت NETA Auto بالكامل في سلسلة صناعة مركبات الطاقة الجديدة في إندونيسيا، مما جعلها مشاركًا رئيسيًا وداعمًا. من خلال طرح أول سيارة تم إنتاجها بشكل كبير، ستقدم NETA Auto منتجات مركبات كهربائية ذكية عالية التقنية للسوق المحلية بوتيرة أسرع، وبأسعار أكثر معقولية، وخدمة متميزة لتلبية مطالب المستهلك المحلي.” بتقدمها نحو تنظيم سلسلة القيم الصناعية والتعاون، تروج NETA Auto بقوة لتطويرها المحلي في سوق جنوب شرق آسيا. حاليًا، أنشأت NETA Auto مصنعًا ذكيًا بمقياس كبير في تايلاند وتخطط بنشاط لبناء مصنعها الثالث في ماليزيا.
نائب رئيس NETA Auto، زهو جيانغ، أثناء إلقاء خطابه
منذ تأسيس الشركة التابعة لـ NETA Auto في إندونيسيا في يونيو 2023، خاضت العلامة التجارية نموًا سريعًا ومستمرًا. بعد ظهورها في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات في أغسطس من نفس العام، أصبحت NETA Auto بسرعة نقطة تركيز في السوق الإندونيسي. في 24 أكتوبر 2023، بدأت NETA Auto رسميًا عمليات البيع الشاملة في السوق الإندونيسية. باستغلال التصميم المبتكر والتكنولوجيا الذكية والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة، استجابت NETA Auto للطلب الملح على السلامة الذكية من قبل المستهلكين المحليين. يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية السنوية لمصنع NETA Auto الإندونيسي الذكي البيئي إلى 30،000 مركبة. تم تصميمه وبناؤه وفقًا لمعايير التشغيل الآلي الرائدة عالميًا، مع تنفيذ الإنتاج الرشيق بالكامل ومفاهيم التصنيع الذكي. يلتزم المصنع بتوفير الموارد وتعزيز الجودة وتحسين الكفاءة، استعدادًا لتجميع المركبات الكهربائية الذكية محليًا.
تمثل افتتاح المصنع الإندونيسي الذكي البيئي خطوة هامة لـ NETA Auto في تعزيز تنظيم سلسلة الصناعة في جنوب شرق آسيا، وتقديم فرص مواتية لنمو الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف. تظل NETA Auto ملتزمة بإنشاء
مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية الذكية، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي. مستمدة من جنوب شرق آسيا، توسعت NETA Auto في نطاقها العالمي، وزادت من استراتيجيتها الخارجية لتعزيز وتعزيز النفوذ العالمي للعلامة التجارية.
حول NETA Auto
NETA Auto، علامة تجارية تابعة لشركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. من خلال التركيز على“التكنولوجيا للجميع” و“السيارات الكهربائية الذكية قابلة للمس”، تطور NETA Auto مركبات كهربائية ذكية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة. تتضمن تشكيلتها نماذج شهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II)، NETA X، NETA L، NETA GT، و NETA S. تلتزم NETA Auto بتقديم مركبات كهربائية ذكية للسوق العالمية للمستهلكين الجماهيرية، وطرح نماذج جديدة كل عام وتغطية فئات A0-B الرئيسية. وقد طورت العلامة التجارية أيضًا“منصة شانهاي”، وهي منصة سيارات ذكية وآمنة، وتقنية HOZI، التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة باستمرار لتلبية مطالب المستخدمين.
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