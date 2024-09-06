سيارات NETA العالمية تطلق منصة Snapdragon Ride Flex Cockpit و Vehicle Fusion، ممهدة الطريق للسيارات الذكية 2.0

MENAFN - TimesNewswire ) بكين، الصين – في 25 أبريل 2024، بدأت بكين الدولي للسيارات، وقد قدمت NETA نماذجها الرائدة مثل NETA L و NETA S و NETA GT إلى المنصة، مقدمة للجمهور وليمة من السفر الأخضر والابتكار التكنولوجي. بالتعاون مع شركة كوالكوم وأوتولينك، أطلقت NETA Auto بشكل مشترك منصة الدمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. علاوة على ذلك، للمرة الأولى، من المقرر تنفيذ NETA GPT، المنتج القائم على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير، على متن NETA L، مما يُعلن عن عصر جديد من السيارات المحددة بالذكاء الاصطناعي بمقياس كبير.

تم الكشف عن النموذج الجديد NETA L في المعرض، موجهًا باعتباره“سوبر الذكاء متعدد المدى لعائلة الدفع الرباعي”، مستهدفًا العائلات الشابة المستقلة ذات المفهوم الجديد للتوزيع، بهدف إنشاء منزل آمن وممتد وجذاب بصريًا ومريح بشكل استثنائي ومتقدم بذكاء. سيكون NETA L أول نموذج مجهز بـ NETA GPT. بالإضافة إلى ذلك، كنموذج عالمي، من المقرر دخوله السوق الجنوب شرق آسيا في الربع الثالث من عام 2024 والدخول تدريجيًا إلى الأسواق الشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا في الربع الرابع، مع خطط للتوسع في السوق الأوروبية في الربع الأول من عام 2025.

أعلن السيد زهانغ يونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة NETA Auto، أن موضوع المعرض السيارات“ريادة عصر جديد من السيارات التي يُحدد حجمها بنماذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير” يمثل التزام NETA بتنفيذ استراتيجيتها“كل شيء في الذكاء الاصطناعي” وتسريع تحقيق قيمتها العلامة التجارية“التكنولوجيا للجميع”.

الكشف العالمي عن منصة Snapdragon Ride Flex (SA8775P)، الذكية من القمرة إلى دمج القيادة.

خلال الحدث، كشفت NETA Auto، بالتعاون مع كوالكوم وأوتولينك، عن منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. تجمع هذه المنصة الابتكارية بين التكنولوجيا الحديثة، وتحدى فهم الصناعة الحالي لتجارب القيادة الذكية. تصبح NETA Auto أول علامة تجارية للمركبات الجديدة الطاقة التي تعتمد منصة الدمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. نهدف إلى تحقيق الإنتاج الضخم للمركبات المجهزة بهذه التكنولوجيا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز مكانة NETA Auto في ريادة تطوير حجرات القيادة الذكية.

بالمقارنة مع أنظمة الدمج في القمرة الموجودة في السوق، تدعم منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) الذكية من القمرة إلى القيادة دعمًا فريدًا لكل من القمرات الرقمية ووظائف القيادة الذكية من خلال رقاقة واحدة. تتمتع بأداء قوي ومزايا رائدة في قدرات معالجة الوحدة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) ومعالج الشبكات العصبية (NPU)، داعمة لمجموعة واسعة من وظائف القمرة الذكية المعقدة مثل التقديم الثلاثي الأبعاد الواقعي المتفاعل، وشاشات عالية الدقة فائقة الوضوح بدقة 8K، وتأثيرات صوتية عالية الجودة بتأخير منخفض. علاوة على ذلك، تلبي معايير السلامة الوظيفية ASIL-D، مما يجعلها مؤهلة كأفضل أداء شامل. بالمقارنة مع أنظمة القمرة السابقة لشركة NETA Auto، فإنها تقدم ترقيات وتحسينات شاملة، مفتحةً الأبواب أمام إمكانيات لا حدود لها لمركبات NETA Auto الذكية المستقبلية.

منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P)، بالاقتران مع ميزات التفاعل متعدد الشاشات والتفاعل متعدد الوسائط التي طورتها NETA Auto بشكل مستقل، تقدم للمستخدمين تجربة قيادة وترفيه وراحة وسلامة لا مثيل لها. يتميز بأداء نظام القيادة الذكية، بفضل تكنولوجيا Large Scale الرائدة في الصناعة التي تقدمها NETA Auto، حيث تم تعزيز أداء النظام بشكل كبير، مما يوفر حماية قوية للخصوصية والأمان للمستخدمين مع تقديم تجربة ذكية شخصية لكل مستخدم.

المنتج القائم على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير، NETA GPT، يجري تنفيذه لأول مرة

تم الإطلاق العالمي لـ NETA L في 22 أبريل كـ“سيارة دفع رباعي SUV ذكية متعددة المدى للعائلة”. تتيح ميزة مدى السير الكبيرة إجمالي مدى يصل إلى 1070 كيلومترًا عندما يتم تعبئته بالوقود والشحن بالكامل. تم تجهيز مقاعد السائق والراكب بإمكانيات تعديل كهربائية متعددة الاتجاهات، وتقدم أكبر زاوية للورك في الصناعة بزاوية 123°، مما يوفر تجربة جلوس بالجاذبية الصفرية الحقيقية. تقدم المقاعد تعديل الدعم للساق بأربعة اتجاهات، وتعديل الدعم القطني بأربعة اتجاهات، وتتميز بوظيفة الترحيب، ووظيفة الذاكرة، والتهوية، والتدفئة، والتدليك. مع تدليك بـ 8 نقاط، و 5 أوضاع، و 3 شدات، يشتمل على وضع سبا مميز بلمسة واحدة حصري لفئته. تستخدم NETA L بطارية ShenXing المتطورة من CATL، المعروفة بعمرها الطويل للغاية وسلامتها الاستثنائية. يتم تثبيتها داخل هيكل أمان على شكل قفص مصنوع من الصلب عالي القوة من الدرجة الفضائية. بدعم من NETA GPT، يمكن لـ NETA L الدخول في محادثات دقيقة مع الأفراد وفهم نواياهم واحتياجاتهم بدقة، مما يحول السيارة إلى مساحة متنقلة ذكية حقًا.

فصل عالمي جديد: دخول NETA للسوق الأفريقية لأول مرة

كرائد وقائد في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، قامت NETA بتسريع عملية عولمتها في إطار استراتيجية“تعميق أسواق جنوب شرق آسيا والتوسع عالميًا”. في عام 2023، بلغ حجم صادرات NETA أكثر من 20،000 وحدة بنسبة نمو بلغت 567٪. تمتد آثارها الخارجية الآن إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مكتسبة اعترافًا من أكثر من 400،000 مستخدم في جميع أنحاء العالم.

في المعرض، اجتمع الشركاء العالميون في جناح NETA، حيث وقعت NETA بشكل رسمي اتفاقيات تعاون مع مجموعة الموزعين المصرية NATCO Automotive Group وموزع كينيا HIVIEW، مما يشكل دخول الشركة إلى السوق الأفريقية للمرة الأولى وتوسيع تخطيط NETA عالميًا. مع تسريع عملية العولمة وفتح طرق جديدة، وصلت NETA Auto إلى اتفاق رسمي مع الشركة الماليزية المتعددة الجنسيات إنترو سينرجي سدن برهد (Intro Synergy Sdn Bhd) في المعرض لإنشاء مصنع للتجميع النهائي (KD) في ماليزيا. يشير ذلك إلى بدء بناء مصنع NETA Malaysia، مع توقع بدء الإنتاج في يناير 2025 بسعة سنوية تبلغ 30،000 مركبة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات توصيل المنتجات العالمية لشركة NETA لتلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية للسيارات الكهربائية. ستتعاون NETA أيضًا مع الشركاء المحليين لبناء سلسلة صناعية كاملة في ماليزيا، بما في ذلك سلاسل التوريد وقنوات البيع وخدمات ما بعد البيع ومرافق الشحن، مساهمة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية في ماليزيا.

وفقًا للخطة، في الربع الثالث من عام 2024، سيتم التركيز على جنوب شرق آسيا، مع إطلاقات مقررة في الفلبين ولاوس وميانمار وكمبوديا وأسواق أخرى. في الربع الرابع، سيدخل NETA L الشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا، بما في ذلك الأسواق مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ولبنان والبرازيل وتشيلي والمكسيك والإكوادور وكوستاريكا ومصر والمغرب والجزائر. في الربع الأول من عام 2025، سيوسع NETA L في أوروبا، مع إطلاقات مقررة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلدان أخرى.

ملتزمة بالابتكار والقوة التكنولوجية، تتطلع NETA Auto إلى الانخراط بالكامل في عصر السيارات الذكية 2.0، وتسرع في الترويج لـ“التكنولوجيا للجميع” لتقديم منتجات وخدمات أفضل للمستخدمين العالميين، والتقدم نحو“NETA للعالم”.

حول NETA Auto

شركة NETA Auto، التي تعد جزءًا من شركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. مع التركيز على“التكنولوجيا للجميع” و“السيارة الذكية قابلة للمس”، تطوّر NETA Auto سيارات كهربائية ذكية عالية الجودة وتقنيات حديثة. تتضمن تشكيلتها نماذج شهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II) و NETA X و NETA L و NETA GT و NETA S. تهدف NETA Auto إلى جلب السيارات الذكية للسوق العالمية للمستهلكين العاديين، مع إطلاق نماذج جديدة كل عام وتغطية الفئات الرئيسية A0-B. قامت العلامة التجارية أيضًا بتطوير“منصة شانهاي”، وهي منصة سيارات ذكية وآمنة، وتكنولوجيا HOZI، التي تلتزم بتطوير التقنيات المتقدمة.