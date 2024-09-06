سيارات NETA العالمية تطلق منصة Snapdragon Ride Flex Cockpit و Vehicle Fusion، ممهدة الطريق للسيارات الذكية 2.0

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- TimesNewswire )
بكين، الصين – في 25 أبريل 2024، بدأت معرض
بكين الدولي للسيارات، وقد قدمت NETA نماذجها الرائدة مثل NETA L و NETA S و NETA GT إلى المنصة، مقدمة للجمهور وليمة من السفر الأخضر والابتكار التكنولوجي. بالتعاون مع شركة كوالكوم وأوتولينك، أطلقت NETA Auto بشكل مشترك منصة الدمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. علاوة على ذلك، للمرة الأولى، من المقرر تنفيذ NETA GPT، المنتج القائم على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير، على متن NETA L، مما يُعلن عن عصر جديد من السيارات المحددة بالذكاء الاصطناعي بمقياس كبير.
تم الكشف عن النموذج الجديد NETA L في المعرض، موجهًا باعتباره“سوبر الذكاء متعدد المدى لعائلة الدفع الرباعي”، مستهدفًا العائلات الشابة المستقلة ذات المفهوم الجديد للتوزيع، بهدف إنشاء منزل آمن وممتد وجذاب بصريًا ومريح بشكل استثنائي ومتقدم بذكاء. سيكون NETA L أول نموذج مجهز بـ NETA GPT. بالإضافة إلى ذلك، كنموذج عالمي، من المقرر دخوله السوق الجنوب شرق آسيا في الربع الثالث من عام 2024 والدخول تدريجيًا إلى الأسواق الشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا في الربع الرابع، مع خطط للتوسع في السوق الأوروبية في الربع الأول من عام 2025.
أعلن السيد زهانغ يونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة NETA Auto، أن موضوع المعرض السيارات“ريادة عصر جديد من السيارات التي يُحدد حجمها بنماذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير” يمثل التزام NETA بتنفيذ استراتيجيتها“كل شيء في الذكاء الاصطناعي” وتسريع تحقيق قيمتها العلامة التجارية“التكنولوجيا للجميع”.
الكشف العالمي عن منصة Snapdragon Ride Flex (SA8775P)، الذكية من القمرة إلى دمج القيادة.
خلال الحدث، كشفت NETA Auto، بالتعاون مع كوالكوم وأوتولينك، عن منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. تجمع هذه المنصة الابتكارية بين التكنولوجيا الحديثة، وتحدى فهم الصناعة الحالي لتجارب القيادة الذكية. تصبح NETA Auto أول علامة تجارية للمركبات الجديدة الطاقة التي تعتمد منصة الدمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) على مستوى العالم. نهدف إلى تحقيق الإنتاج الضخم للمركبات المجهزة بهذه التكنولوجيا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز مكانة NETA Auto في ريادة تطوير حجرات القيادة الذكية.
بالمقارنة مع أنظمة الدمج في القمرة الموجودة في السوق، تدعم منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P) الذكية من القمرة إلى القيادة دعمًا فريدًا لكل من القمرات الرقمية ووظائف القيادة الذكية من خلال رقاقة واحدة. تتمتع بأداء قوي ومزايا رائدة في قدرات معالجة الوحدة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) ومعالج الشبكات العصبية (NPU)، داعمة لمجموعة واسعة من وظائف القمرة الذكية المعقدة مثل التقديم الثلاثي الأبعاد الواقعي المتفاعل، وشاشات عالية الدقة فائقة الوضوح بدقة 8K، وتأثيرات صوتية عالية الجودة بتأخير منخفض. علاوة على ذلك، تلبي معايير السلامة الوظيفية ASIL-D، مما يجعلها مؤهلة كأفضل أداء شامل. بالمقارنة مع أنظمة القمرة السابقة لشركة NETA Auto، فإنها تقدم ترقيات وتحسينات شاملة، مفتحةً الأبواب أمام إمكانيات لا حدود لها لمركبات NETA Auto الذكية المستقبلية.
منصة دمج Snapdragon Ride Flex (SA8775P)، بالاقتران مع ميزات التفاعل متعدد الشاشات والتفاعل متعدد الوسائط التي طورتها NETA Auto بشكل مستقل، تقدم للمستخدمين تجربة قيادة وترفيه وراحة وسلامة لا مثيل لها. يتميز بأداء نظام القيادة الذكية، بفضل تكنولوجيا Large Scale الرائدة في الصناعة التي تقدمها NETA Auto، حيث تم تعزيز أداء النظام بشكل كبير، مما يوفر حماية قوية للخصوصية والأمان للمستخدمين مع تقديم تجربة ذكية شخصية لكل مستخدم.
المنتج القائم على نموذج الذكاء الاصطناعي بمقياس كبير، NETA GPT، يجري تنفيذه لأول مرة
تم الإطلاق العالمي لـ NETA L في 22 أبريل كـ“سيارة دفع رباعي SUV ذكية متعددة المدى للعائلة”. تتيح ميزة مدى السير الكبيرة إجمالي مدى يصل إلى 1070 كيلومترًا عندما يتم تعبئته بالوقود والشحن بالكامل. تم تجهيز مقاعد السائق والراكب بإمكانيات تعديل كهربائية متعددة الاتجاهات، وتقدم أكبر زاوية للورك في الصناعة بزاوية 123°، مما يوفر تجربة جلوس بالجاذبية الصفرية الحقيقية. تقدم المقاعد تعديل الدعم للساق بأربعة اتجاهات، وتعديل الدعم القطني بأربعة اتجاهات، وتتميز بوظيفة الترحيب، ووظيفة الذاكرة، والتهوية، والتدفئة، والتدليك. مع تدليك بـ 8 نقاط، و 5 أوضاع، و 3 شدات، يشتمل على وضع سبا مميز بلمسة واحدة حصري لفئته. تستخدم NETA L بطارية ShenXing المتطورة من CATL، المعروفة بعمرها الطويل للغاية وسلامتها الاستثنائية. يتم تثبيتها داخل هيكل أمان على شكل قفص مصنوع من الصلب عالي القوة من الدرجة الفضائية. بدعم من NETA GPT، يمكن لـ NETA L الدخول في محادثات دقيقة مع الأفراد وفهم نواياهم واحتياجاتهم بدقة، مما يحول السيارة إلى مساحة متنقلة ذكية حقًا.
فصل عالمي جديد: دخول NETA للسوق الأفريقية لأول مرة
كرائد وقائد في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، قامت NETA بتسريع عملية عولمتها في إطار استراتيجية“تعميق أسواق جنوب شرق آسيا والتوسع عالميًا”. في عام 2023، بلغ حجم صادرات NETA أكثر من 20،000 وحدة بنسبة نمو بلغت 567٪. تمتد آثارها الخارجية الآن إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مكتسبة اعترافًا من أكثر من 400،000 مستخدم في جميع أنحاء العالم.
في المعرض، اجتمع الشركاء العالميون في جناح NETA، حيث وقعت NETA بشكل رسمي اتفاقيات تعاون مع مجموعة الموزعين المصرية NATCO Automotive Group وموزع كينيا HIVIEW، مما يشكل دخول الشركة إلى السوق الأفريقية للمرة الأولى وتوسيع تخطيط NETA عالميًا. مع تسريع عملية العولمة وفتح طرق جديدة، وصلت NETA Auto إلى اتفاق رسمي مع الشركة الماليزية المتعددة الجنسيات إنترو سينرجي سدن برهد (Intro Synergy Sdn Bhd) في المعرض لإنشاء مصنع للتجميع النهائي (KD) في ماليزيا. يشير ذلك إلى بدء بناء مصنع NETA Malaysia، مع توقع بدء الإنتاج في يناير 2025 بسعة سنوية تبلغ 30،000 مركبة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات توصيل المنتجات العالمية لشركة NETA لتلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية للسيارات الكهربائية. ستتعاون NETA أيضًا مع الشركاء المحليين لبناء سلسلة صناعية كاملة في ماليزيا، بما في ذلك سلاسل التوريد وقنوات البيع وخدمات ما بعد البيع ومرافق الشحن، مساهمة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية في ماليزيا.
وفقًا للخطة، في الربع الثالث من عام 2024، سيتم التركيز على جنوب شرق آسيا، مع إطلاقات مقررة في الفلبين ولاوس وميانمار وكمبوديا وأسواق أخرى. في الربع الرابع، سيدخل NETA L الشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا، بما في ذلك الأسواق مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ولبنان والبرازيل وتشيلي والمكسيك والإكوادور وكوستاريكا ومصر والمغرب والجزائر. في الربع الأول من عام 2025، سيوسع NETA L في أوروبا، مع إطلاقات مقررة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلدان أخرى.
ملتزمة بالابتكار والقوة التكنولوجية، تتطلع NETA Auto إلى الانخراط بالكامل في عصر السيارات الذكية 2.0، وتسرع في الترويج لـ“التكنولوجيا للجميع” لتقديم منتجات وخدمات أفضل للمستخدمين العالميين، والتقدم نحو“NETA للعالم”.
حول NETA Auto
شركة NETA Auto، التي تعد جزءًا من شركة Hozon New Energy Automobile Co.، Ltd. (Hozon)، هي رائدة في صناعة السيارات الكهربائية الذكية. مع التركيز على“التكنولوجيا للجميع” و“السيارة الذكية قابلة للمس”، تطوّر NETA Auto سيارات كهربائية ذكية عالية الجودة وتقنيات حديثة. تتضمن تشكيلتها نماذج شهيرة مثل NETA AYA (NETA V-II) و NETA X و NETA L و NETA GT و NETA S. تهدف NETA Auto إلى جلب السيارات الذكية للسوق العالمية للمستهلكين العاديين، مع إطلاق نماذج جديدة كل عام وتغطية الفئات الرئيسية A0-B. قامت العلامة التجارية أيضًا بتطوير“منصة شانهاي”، وهي منصة سيارات ذكية وآمنة، وتكنولوجيا HOZI، التي تلتزم بتطوير التقنيات المتقدمة.
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