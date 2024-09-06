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مصرع 17 طالباً بعد اندلاع حريق بمدرسة في كينيا

9/6/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم، أن حريقاً اندلع في سكن طلابي أسفر عن مقتل 17 طالبا، وإصابة 13 آخرين بحروق خطيرة، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريسيلا أونيانغو، إن سبب الحريق، الذي اندلع مساء أمس في مدرسة هيلسايد إنداراشا الابتدائية في مقاطعة نييري، قيد التحقيق.

وأضافت: «نحقق في السبب، وسنتخذ الإجراءات اللازمة».

وتشيع الحرائق في المدارس الداخلية الكينية، حيث يبقى العديد من الطلاب؛ لأن الآباء يعتقدون أن ذلك يمنحهم المزيد من الوقت للدراسة.

وأشعل طلاب بعض الحرائق أثناء الاضطرابات في عام 2017، إذ توفي 10 طلاب في المدرسة الثانوية بحريق مدرسة في العاصمة نيروبي.

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