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الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

9/6/2024 2:27:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -استشهدت سيدة فلسطينية وابنتها وأصيب وفقد آخرون تحت الركام، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد بمحيط المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وللمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء.


وكان قد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون، في وقت سابق فجر الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

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