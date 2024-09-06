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أوكرانيا تعلن إسقاط 27 طائرة روسية مسيَّرة الليلة الماضية

9/6/2024 2:27:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 27 من أصل 44 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية، في بيان على تطبيق «تلغرام»، أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخين في الهجوم.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس، أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع عام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في أغسطس.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: «هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبداً».

وأضاف: «إذا ظهرت رغبة في التفاوض (لدى أوكرانيا)، لن نرفض»، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المحادثات يجب أن تستند إلى نتائج المفاوضات التي جرت في ربيع عام 2022 في إسطنبول.

وأوضح أن الهدف الرئيس لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وتابع: «كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين إلى إعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى، ووقف هجومنا في المناطق الرئيسة، خصوصاً في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا».

وأكد أن القوات المسلّحة الروسية «نجحت في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجاً» من منطقة كورسك الروسية.

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