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محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا

9/6/2024 2:27:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في عجمان.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان... لك منا كل التحية والتقدير.. لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير..».

وأضاف سموه: «بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان.. تأسيساً وبناءً وقيادةً.. ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدأه.. رفيقاً للمؤسسين.. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم..».

وتابع سموه: «أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا.. ونفخر بأبنائك الذي يواصلون مسيرتك المباركة.. وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. أخوك الدائم على محبته.. محمد بن راشد».

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