الإعصار ياغي يهدد جنوب الصين

توجه الإعصار ياغي الجمعة نحو مقاطعة هاينان الصينية حيث تستعد سلطات الصين لما يمكن أن يكون أقوى عاصفة تضرب الساحل الجنوبي للبلاد منذ عقد من الزمان.

ويتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في وقت لاحق الجمعة على طول ساحل هاينان - وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات - وفي مقاطعة قوانغدونغ المجاورة، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن السلطات.

ورفعت وزارة الموارد المائية الخميس إلى المستوى الثالث إجراءات الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الفيضانات في المقاطعتين.

وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات أن "ياغي يُرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعبا جدا".

وتصل سرعة رياح الإعصار إلى أكثر من 240 كيلومترا في الساعة، وهو "يعادل إعصارا من الفئة الرابعة"، وفقا لبيانات وكالة ناسا.

وقد مر ياغي ليل الخميس الجمعة على بعد اقل من 400 كيلومتر من هونغ كونغ ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وعُلّق العمل في بورصة هونغ كونغ الجمعة، وظلت المدارس مغلقة وتم تقييد حركة النقل العام. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، لكن الأضرار كانت محدودة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المدينة الجمعة.

وكثيرا ما يتعرض جنوب الصين في الصيف والخريف لأعاصير تتشكل في المحيطات الدافئة في شرق الفيليبين وتايلاند.