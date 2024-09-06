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بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ لأوكرانيا بأكثر من 160 مليون إسترليني

9/6/2024 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إنها ستزود أوكرانيا بإجمالي 650 صاروخا خفيف الوزن ومتعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (213.13 مليون دولار) للمساعدة في حماية البلاد من الطائرات المسيرة والقصف الروسي.

وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب في أوائل عام 2022. وطالبت أوكرانيا مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها.

جاء الإعلان عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع إنه في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، فمن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ التي أُعلن عنها اليوم الجمعة بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة الدفاع إن الصواريخ التي تصنعها شركة تاليس يبلغ مداها أكثر من ستة كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو.

(الدولار = 0.7601 جنيه إسترليني)

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