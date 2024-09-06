الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولار.

وعادة ما ترتفع أسعار المعدن النفيس في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن للتحوط في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وقد توفر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش مزيدا من المؤشرات حول مقدار الخفض المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.75 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار.

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