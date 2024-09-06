مؤسس تيليغرام يدعو فرنسا إلى تقديم شكاواها إلى شركته بدلاً من اعتقاله

دعا مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، السلطات الفرنسية إلى تقديم شكاواها مباشرة إلى شركته بدلاً من اعتقاله.

وأكد دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، عبر حسابه على تيليغرام أن التطبيق لا يُستخدم للفوضى، كما نقلت رويترز.

وكان دوروف، قد اعتُقل أواخر الشهر الماضي في فرنسا ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية، الاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.

من جانبه، وصف محامي دوروف تحميل موكله مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت عبر التطبيق بأنها اتهامات "غير منطقية".

كما نفى تورط دوروف، الذي، في غسيل أموال أو تمكين المجرمين من استخدام تقنيات التراسل المشفرة.

وأكد المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي أن المنصة ورئيسها يلتزمان بالقوانين الأوروبية ولا يتحملان مسؤولية إساءة الاستخدام.

وأضاف أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.