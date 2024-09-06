Friday, 06 September 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسس تيليغرام يدعو فرنسا إلى تقديم شكاواها إلى شركته بدلاً من اعتقاله

9/6/2024 12:25:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، السلطات الفرنسية إلى تقديم شكاواها مباشرة إلى شركته بدلاً من اعتقاله.

وأكد دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، عبر حسابه على تيليغرام أن التطبيق لا يُستخدم للفوضى، كما نقلت رويترز.

وكان دوروف، قد اعتُقل أواخر الشهر الماضي في فرنسا ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية، الاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.

من جانبه، وصف محامي دوروف تحميل موكله مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت عبر التطبيق بأنها اتهامات "غير منطقية".

كما نفى تورط دوروف، الذي، في غسيل أموال أو تمكين المجرمين من استخدام تقنيات التراسل المشفرة.

وأكد المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي أن المنصة ورئيسها يلتزمان بالقوانين الأوروبية ولا يتحملان مسؤولية إساءة الاستخدام.

وأضاف أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

MENAFN06092024000110011019ID1108643245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث