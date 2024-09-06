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إغلاق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عاما من افتتاحه

9/6/2024 12:13:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت كوريا الجنوبية رسميا اليوم الجمعة أكبر منجم فحم في البلاد، منجم جانجسونج للفحم، بعد 88 عاما من افتتاحه، وذلك مع انخفاض إنتاج الفحم وتحول البلاد نحو مصادر الطاقة الأكثر صداقة للبيئة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن منجم الفحم الصلب في تايباك، الذي يبعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة سول، بدأ عملياته في عام 1936 خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، وقد أنتج 94 مليون طن من الفحم.

ويدير المنجم شركة كوريا للفحم، وهي شركة تعدين مملوكة للدولة، وقد تم اتخاذ قرار إغلاق المنجم العام الماضي.

وفي عام 2012، انتج المنجم 566 ألف طن من الفحم، ولكن إنتاجه السنوي انخفض إلى 67 ألف طن العام الماضي.

ومع إغلاق منجم جانجسونج، سيبقى منجم دوجي في سامتشوك، الذي يبعد حوالي 195 كيلومترا شرق سول، هو المنجم الوحيد الذي يواصل العمل تحت إدارة شركة كوريا للفحم.ولكن من المقرر أيضا إغلاق هذا المنجم العام المقبل.

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