السعودية تتعادل مع إندونيسيا بتصفيات كأس العالم 2026

أهدر السعودية نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه الإندونيسي، أمس

الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب اليابان 7 / صفر على ضيفه منتخب الصين، في حين اقتنص منتخب البحرين انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب أستراليا.

وتربع منتخب اليابان على قمة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب البحرين، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخبان الإندونيسي والسعودي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما تواجد منتخبا أستراليا والصين في المركزين الخامس والسادس على التوالي بلا نقاط.

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف مباغت حمل توقيع راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19، غير أن مصعب الجوير أحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاع سالم الدوسري فرصة حصد النقاط الثلاث للمنتخب السعودي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وفي المواجهة الـ15 التي تقام بين المنتخبين بمختلف المسابقات والمواجهات الودية، أصبح هذا هو التعادل الثالث في تاريخ لقاءاتهما، مقابل 12 فوزا للمنتخب السعودي، فيما واصل منتخب إندونيسيا عجزه عن تحقيق أي انتصار على المنتخب (الأخضر).

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب البحرين وضيفه المنتخب الياباني، فيما يلتقي منتخب إندونيسيا مع ضيفه منتخب أستراليا.

ويسعى منتخب السعودية للصعود للنسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما شارك في المونديال بنسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في الدور الثالث للتصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

جاءت بداية مجريات المباراة متكافئة بين الفريقين، مع اعتماد المنتخب السعودي على الضغط المبكر ومحاولة السيطرة على وسط الميدان، في المقابل اتسم أداء المنتخب الإندونيسي بالثقة وحاول الاعتماد على الهجمات السريعة خاصة من الجهة اليمنى.

ونجح المنتخب الإندونيسي في مباغتة مضيفه عندما بادر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أوراتمانجوين.

وتوغل ويتان سليمان من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ومرر الكرة إلى راغنار أوراتمانجوين الذي راوغ الدفاع وسدد الكرة قوية ارتدت من قدم زميله ساندي والش لتخدع الحارس السعودي محمد العويس وتسكن الشباك.

حاول المنتخب السعودي تعديل النتيجة مبكراً من خلال محاولة التوغل عبر الأطراف خاصة من خلال الجهة اليسرى التي يتواجد فيها سالم الدوسري والتسديد أحياناً من خارج منطقة الجزاء، وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد محمد كانو كرة قوية أرضية بقدمه اليمنى مرت قريبة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 29.

وأجرى مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني تبديلاً اضطرارياً بخروج متعب الحربي للإصابة ودخول سعود عبد الحميد في مكانه في الدقيقة 33.

في المقابل، حاول المنتخب الإندونيسي إحكام إغلاق مناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من خلال استغلال سرعة أوراتمانجوين في الخط الأمامي. ولاحت له محاولة خطيرة عندما صوّب سليمان كرة قوية من خارج الصندوق لكنها جاءت سهلة بين أحضان الحارس العويس في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن الأخضر السعودي من تعديل النتيجة من خلال مصعب الجوير.



وتوغل كانو من الجهة اليسرى ليمرر الكرة إلى زميله مصعب الجوير على مشارف المنطقة الذي سدد بدوره الكرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالمدافع الأندونيسي كالفن فيردونك لتخدع الحارس مارتين بيس وتسكن الشباك، ليعلن حكم اللقاء بعد ذلك عن نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب السعودي تبديلاً ثانياً بدخول عبد الرحمن غريب بدلاً من عبدالله الخيبري، وسرعان ما هدد غريب مرمى المنافس عندما سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدة عن المرمى الإندونيسي في الدقيقة 48.

في المقابل، قام المدير الفني للمنتخب الإندونيسي تاي يونج-شين بإجراء تبديلين في صفوف فريقه بدخول شاين باتيناما ومارسيلينو فيردينان بدلاً من سليمان وتي هاي في محاولة للحفاظ على قوة الفريق خاصة من الناحية البدنية.

بعد ذلك ، ضغط المنتخب السعودي على مرمى منافسه في محاولة لتسجيل هدف التقدم الثاني، وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد الدوسري كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج الصندوق مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 74.

وكادت السعودية أن تهز الشباك في الدقيقة 76، عندما أرسل سلطان الغنام كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عبد الحميد قبل أن يحولها برأسه باتجاه الزاوية اليمنى لكنها ارتدت من أسفل القائم.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للمنتخب السعودي بعد عرقلة حارس المرمى الإندونيسي بيس للمهاجم فراس البريكان داخل الصندوق، انبرى إلى تنفيذها الدوسري الذي سددها قوية نحو الزاوية اليمنى لكن الحارس تألق في التصدي لها في الدقيقة 77.

واصل المنتخب السعودي ضغطه، ولاحت له فرصة خطيرة حين سدد كانو كرة أرضية قوية من على مشارف المنطقة نحو الزاوية اليسرى تالق الحارس الأندونيسي في إبعادها في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قاد عبد الحميد هجمة سريعة من ملعب فريقه تجاه ملعب المنافس قبل أن يمرر كرة بينية خلف المدافعين على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء أمام البريكان الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة نحو الزاوية الضيقة لكن الحارس تألق في التصدي للكرة، وينتهي اللقاء بالتعادل.