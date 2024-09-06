جيه.بي مورجان يتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لعام آخر

توقع بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الخميس أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولارا في 2025.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، أمس الخميس إنهم اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر

وإنهم قد يعلقونها لما هو أبعد من ذلك أو يتراجعون عنها إذا لزم الأمر.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه أسعار خام برنت لأدنى مستوى في 14 شهرا دون 73 دولارا للبرميل بسبب مخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين وارتفاع محتمل في الإمدادات من ليبيا.

وقال جيه.بي مورجان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف البنك "60 دولارا ليس سعرا جيدا للمنتجين ولا المستهلكين، وستحتاج أوبك إلى خفض أعمق للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، إذا كان التحالف سيلتزم بإدارة السوق".

وقال جيه.بي مورجان إن السوق تبحث الآن عن نقطة سعرية تمنع أوبك+ من تقديم إمدادات غير ضرورية بسبب الطلب المتوقع أن يكون أضعف بشكل كبير في 2025.

وفي انعكاس للتراجع الأحدث في أسعار النفط، خفض البنك توقعاته لأسعار النفط في الربع الأخير من 2024 إلى 80 دولارا للبرميل من 85 دولارا.