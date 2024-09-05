السعودية تتعادل مع إندونيسيا بهدف لمثله في التصفيات الآسوية لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 5 - 9 (كونا) -- تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم
مع نظيره الإندونيسي بهدف لكل منهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب الإندونيسي أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدنية جدة عن طريق اجنار اوراتمانجوين في الدقيقة 19.
وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن المنتخب السعودي من إدراك التعادل عن طريق مصعب الجوير وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط واستمرت بعدها محاولات الفريقين للتقدم لكن من دون جدوى ليحسم التعادل الايجابي المواجهة ويتقاسمان نقاط المباراة.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسا لحسم التصفيات الآسيوية المؤهلة النهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (النهاية)
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