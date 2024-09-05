Friday, 06 September 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تتعادل مع إندونيسيا بهدف لمثله في التصفيات الآسوية لكأس العالم 2026

9/5/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 5 - 9 (كونا) -- تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم مع نظيره الإندونيسي بهدف لكل منهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب الإندونيسي أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدنية جدة عن طريق اجنار اوراتمانجوين في الدقيقة 19.
وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن المنتخب السعودي من إدراك التعادل عن طريق مصعب الجوير وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط واستمرت بعدها محاولات الفريقين للتقدم لكن من دون جدوى ليحسم التعادل الايجابي المواجهة ويتقاسمان نقاط المباراة.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسا لحسم التصفيات الآسيوية المؤهلة النهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (النهاية)

ف ن / ه س ص



MENAFN05092024000071011013ID1108643154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث