إيران تفوز على قيرغيزستان 1 - 0 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 5 – 9 (كونا) -- فاز المنتخب الإيراني لكرة القدم
اليوم الخميس على نظيره القيريزستاني بهدف وحيد في بداية مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل هدف إيران الوحيد في هذه المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة أصفهان المحترف في الدوري
الإيطالي مهدي طارمي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.
وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 منتخبات إيران وقطر والإمارات وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. (النهاية)
م و / ه س ص
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