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إيران تفوز على قيرغيزستان 1 - 0 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

9/5/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 5 – 9 (كونا) -- فاز المنتخب الإيراني لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره القيريزستاني بهدف وحيد في بداية مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل هدف إيران الوحيد في هذه المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة أصفهان المحترف في الدوري الإيطالي مهدي طارمي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.
وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 منتخبات إيران وقطر والإمارات وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. (النهاية)

م و / ه س ص



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