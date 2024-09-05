الانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم نقطتين على ترمب في استطلاع جديد قبيل مناظرة مرتقبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 5 - 9 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد اليوم الخميس تقدم المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب
بنقطتين في أحدث مسح لآراء الناخبين قبل المناظرة المقررة بينها في الـ 10 من سبتمبر الجاري.
ويأتي الاستطلاع الذي أعدته كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية وسط تنافس محتدم بين ترمب الذي رأس الولايات المتحدة بين عامي 2017-2021 وهاريس التي دخلت على خط السباق عقب انسحاب الرئيس جو بايدن إثر ضغوطات يرتبط بعضها بتقدمه في السن وشكوك حول حالته الصحية الذهنية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع حصلت هاريس على 49 في المئة كنسبة دعم في صفوف الناخبين المحتملين مقابل نسبة 47 في المئة حصل عليها ترمب.
وتعتبر هذه النتائج مماثلة لنتائج استطلاع أجرته كلية إميرسون في الأسبوع الأخير من أغسطس في 2020 أظهر حينها تقدم جو بايدن بنقطتين على دونالد ترمب 49 في المئة مقابل 47 في المئة للأخير.
وقال المدير التنفيذي لكلية إيمرسون في تصريح على موقع الكلية إن السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 مشابه لانتخابات 2020 إذ تقلص تقدم الديمقراطيين من 4 نقاط إلى نقطتين في استطلاعات الرأي أواخر سبتمبر قبل المناظرة الأولى والآن سنرى مدى تأثير المناظرة المرتقبة على مسار هذا السباق".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل وسيلتقي المرشحان في العاشر من سبتمبر الجاري في مناظرة رئاسية تحتضنها شبكة "أي بي سي". (النهاية)
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