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الانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم نقطتين على ترمب في استطلاع جديد قبيل مناظرة مرتقبة

9/5/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 9 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد اليوم الخميس تقدم المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب بنقطتين في أحدث مسح لآراء الناخبين قبل المناظرة المقررة بينها في الـ 10 من سبتمبر الجاري.
ويأتي الاستطلاع الذي أعدته كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية وسط تنافس محتدم بين ترمب الذي رأس الولايات المتحدة بين عامي 2017-2021 وهاريس التي دخلت على خط السباق عقب انسحاب الرئيس جو بايدن إثر ضغوطات يرتبط بعضها بتقدمه في السن وشكوك حول حالته الصحية الذهنية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع حصلت هاريس على 49 في المئة كنسبة دعم في صفوف الناخبين المحتملين مقابل نسبة 47 في المئة حصل عليها ترمب.
وتعتبر هذه النتائج مماثلة لنتائج استطلاع أجرته كلية إميرسون في الأسبوع الأخير من أغسطس في 2020 أظهر حينها تقدم جو بايدن بنقطتين على دونالد ترمب 49 في المئة مقابل 47 في المئة للأخير.
وقال المدير التنفيذي لكلية إيمرسون في تصريح على موقع الكلية إن السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 مشابه لانتخابات 2020 إذ تقلص تقدم الديمقراطيين من 4 نقاط إلى نقطتين في استطلاعات الرأي أواخر سبتمبر قبل المناظرة الأولى والآن سنرى مدى تأثير المناظرة المرتقبة على مسار هذا السباق".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل وسيلتقي المرشحان في العاشر من سبتمبر الجاري في مناظرة رئاسية تحتضنها شبكة "أي بي سي". (النهاية)

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