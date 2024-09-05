الرئيس التركي: ندعم برنامجنا الاقتصادي الجديد ونثق به

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول 5 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه وثقته في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعلنته الحكومة التركية اليوم الخميس من أجل تحقيق الاستقرار الكلي.
وقال أردوغان في منشور على منصة إكس "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".
وأوضح أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.
وأضاف "سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة".
واليوم أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك برنامج تركيا الاقتصادي المتوسط المدى (2025 ـ 2027) الذي عدل هدف التخضم إلى 5ر41 بالمئة بنهاية هذا العام بدلا من 33 بالمئة في البرنامج السابق (2024 - 2026) الذي أعلن في 7 سبتمبر 2023.
كما يرفع البرنامج الجديد التضخم المتوقع بنهاية 2025 إلى 5ر17 بالمئة من 2ر15 بالمئة بينما تغير هدف التضخم بنهاية 2026 إلى 7ر9 بالمئة بدلا من 5ر8 بالمئة. (النهاية)
ط ا / ه س ص
MENAFN05092024000071011013ID1108643150
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