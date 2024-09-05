Friday, 06 September 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التركي: ندعم برنامجنا الاقتصادي الجديد ونثق به

9/5/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول 5 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه وثقته في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعلنته الحكومة التركية اليوم الخميس من أجل تحقيق الاستقرار الكلي.
وقال أردوغان في منشور على منصة إكس "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".
وأوضح أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.
وأضاف "سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة".
واليوم أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك برنامج تركيا الاقتصادي المتوسط المدى (2025 ـ 2027) الذي عدل هدف التخضم إلى 5ر41 بالمئة بنهاية هذا العام بدلا من 33 بالمئة في البرنامج السابق (2024 - 2026) الذي أعلن في 7 سبتمبر 2023.
كما يرفع البرنامج الجديد التضخم المتوقع بنهاية 2025 إلى 5ر17 بالمئة من 2ر15 بالمئة بينما تغير هدف التضخم بنهاية 2026 إلى 7ر9 بالمئة بدلا من 5ر8 بالمئة. (النهاية)

ط ا / ه س ص



MENAFN05092024000071011013ID1108643150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث