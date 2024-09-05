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الولايات المتحدة: نعمل على اتفاق هدنة في غزة يتضمن نشر قوات لحفظ السلام

9/5/2024 11:58:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 9 (كونا) - قالت المتحدثة بالإنابة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.

وأضافت سينغ في ايجاز صحفي ردا على سؤال حول تلك الصفقة بان مقترح وجود قوات حفظ السلام في غزة "لن يتضمن مشاركة قوات عسكرية أمريكية.
واوضحت ان الولايات المتحدة تسعى بقوة للتوصل الى وقف لاطلاق النار يسمح بالافراج عن الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمدنيين في غزة.
كان الرئيس الامريكي جو بايدن قد انتقد الاثنين الماضي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب استمرار عرقلته لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة في وقت تستعد فيه الادارة الامريكية للإعلان عن مقترح جديد نهائي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت نقلا عن "مصادر أمريكية مسؤولة رفيعة المستوى" أن الولايات المتحدة تشاورت مع مصر وقطر حول "ملامح صفقة نهائية لتقديمها للأطراف في الأسابيع المقبلة".(النهاية) ا م م / ه س ص

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