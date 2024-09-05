الولايات المتحدة: نعمل على اتفاق هدنة في غزة يتضمن نشر قوات لحفظ السلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 5 - 9 (كونا) - قالت المتحدثة بالإنابة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء من أجل التوصل إلى صفقة
لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.
وأضافت سينغ في ايجاز صحفي ردا على سؤال حول تلك الصفقة بان مقترح وجود قوات حفظ السلام في غزة "لن يتضمن مشاركة قوات عسكرية أمريكية.
واوضحت ان الولايات المتحدة تسعى بقوة للتوصل الى وقف لاطلاق النار يسمح بالافراج عن الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمدنيين في غزة.
كان الرئيس الامريكي جو بايدن قد انتقد الاثنين الماضي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب استمرار عرقلته لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة في وقت تستعد فيه الادارة الامريكية للإعلان عن مقترح جديد نهائي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت نقلا عن "مصادر أمريكية مسؤولة رفيعة المستوى" أن الولايات المتحدة تشاورت مع مصر وقطر حول "ملامح صفقة نهائية لتقديمها للأطراف في الأسابيع المقبلة".(النهاية) ا م م / ه س ص
MENAFN05092024000071011013ID1108643149
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