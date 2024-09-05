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نجل الرئيس الأمريكي يعترف أمام المحكمة بالتهرب الضريبي

9/5/2024 11:58:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 9 (كونا) -- أقر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس بالذنب في قضية التهرب الضريبي التي تنظرها محكمة فيدرالية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد ساعات من بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته.
ووجهت لهانتر ثلاث تهم جنائية وست جنح بأنه لم يدفع 4ر1 مليون دولار أمريكي من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2016 و2019.
وجاء إقرار هانتر بالذنب بعد أن عارضت هيئة الإدعاء بشدة العرض الذي قدمه اليوم لتقديم التماس خاص يعرف باسم "نداء ألفورد" من شأنه السماح بالاعتقاد ببراءته لكنه يقر بأن المدعين لديهم أدلة كافية لإدانته.
كان هانتر بايدن قد أدين هذا العام في ولاية ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا وهي جناية.
ويعتبر فريق دفاعه أن عدم دفعه الضرائب كان مجرد "إهمال" بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخدرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر الذي توفي عام 2015. وكان من المقرر النطق بالحكم عليه في 16 ديسمبر المقبل. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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