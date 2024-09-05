نجل الرئيس الأمريكي يعترف أمام المحكمة بالتهرب الضريبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 5 - 9 (كونا) -- أقر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس بالذنب في قضية التهرب الضريبي التي تنظرها محكمة فيدرالية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد ساعات من بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته.
ووجهت لهانتر ثلاث تهم جنائية وست جنح بأنه لم يدفع 4ر1 مليون دولار أمريكي من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2016 و2019.
وجاء إقرار هانتر بالذنب بعد أن عارضت هيئة الإدعاء بشدة العرض الذي قدمه اليوم لتقديم التماس خاص يعرف باسم "نداء ألفورد" من شأنه السماح بالاعتقاد ببراءته لكنه يقر بأن المدعين لديهم أدلة كافية لإدانته.
كان هانتر بايدن قد أدين هذا العام في ولاية ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا وهي جناية.
ويعتبر فريق دفاعه أن عدم دفعه الضرائب كان مجرد "إهمال" بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخدرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر الذي توفي عام 2015. وكان من المقرر النطق بالحكم عليه في 16 ديسمبر المقبل. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN05092024000071011013ID1108643148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.