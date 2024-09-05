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الرئيس الفرنسي يتعهد بمواصلة الدعم الكثيف لأوكرانيا

9/5/2024 11:58:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم الكثيف إلى أوكرانيا في الحرب الضروس التي تخضوها ضد روسيا منذ عامين ونصف.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي جدد ماكرون إدانته الشديدة لـ"تكثيف الضربات الروسية وطبيعتها العشوائية" وفقا لما ذكرته الرئاسة الفرنسية في بيان.
وأكد ماكرون أن "فرنسا ستظل أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الشعب الأوكراني وأنها ستواصل دعم أوكرانيا طالما وبكثافة حسب الضرورة لهزيمة الحرب العدوانية التي تشنها روسيا".
واضاف البيان أن ماكرون أكد عزم فرنسا على مواصلة دعم خارطة الطريق التي جرى التوصل إليها في قمة بورغنستوك في 15 يونيو بهدف تحقيق سلام عادل ودائم "يعيد لأوكرانيا حقوقها المشروعة بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وقال البيان إن الجانبين ناقشا الوضع على الأرض والاحتياجات العسكرية لأوكرانيا واتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح اليوم أمام منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي بأن الأولوية لروسيا هي السيطرة على منطقة الدونباس الواقعة في شرق أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي الذي بدأ طرد القوات الأوكرانية المتوغلة منذ أسابيع في منطقة كورسك غربي البلاد. (النهاية)

م ع / ه س ص



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