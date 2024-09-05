الرئيس الفرنسي يتعهد بمواصلة الدعم الكثيف لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الخميس أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم الكثيف إلى أوكرانيا في الحرب الضروس التي تخضوها ضد روسيا منذ عامين ونصف.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي جدد ماكرون إدانته الشديدة لـ"تكثيف الضربات الروسية وطبيعتها العشوائية" وفقا لما ذكرته الرئاسة الفرنسية في بيان.
وأكد ماكرون أن "فرنسا ستظل أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الشعب الأوكراني وأنها ستواصل دعم أوكرانيا طالما وبكثافة حسب الضرورة لهزيمة الحرب العدوانية التي تشنها روسيا".
واضاف البيان أن ماكرون أكد عزم فرنسا على مواصلة دعم خارطة الطريق التي جرى التوصل إليها في قمة بورغنستوك في 15 يونيو بهدف تحقيق سلام عادل ودائم "يعيد لأوكرانيا حقوقها المشروعة بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وقال البيان إن الجانبين ناقشا الوضع على الأرض والاحتياجات العسكرية لأوكرانيا واتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح اليوم أمام منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي بأن الأولوية لروسيا هي السيطرة على منطقة الدونباس الواقعة في شرق أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي الذي بدأ طرد القوات الأوكرانية المتوغلة منذ أسابيع في منطقة كورسك غربي البلاد. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN05092024000071011013ID1108643147
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