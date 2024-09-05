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القضاء الأمريكي: 13 نوفمبر موعد النطق بالحكم على نجل بايدن في قضية حيازة السلاح مع المخدرات

9/5/2024 11:58:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 9 (كونا) -- حددت محكمة فدرالية بولاية ديلاوير الأمريكية اليوم الخميس تاريخ الـ 13 من نوفمبر المقبل موعدا لإصدار الحكم على هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن في قضية شراء سلاح ناري بينما كان يعاني من الادمان على المخدرات وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فهده المرة الأولى التي يدان فيها نجل رئيس أمريكي في ظل تولي والده السلطة.
وقبل ساعات أقر هانتر بايدن بالذنب في قضية التهرب الضريبي التي تنظرها محكمة فيدرالية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد ساعات من بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته.
ووجهت لهانتر ثلاث تهم جنائية وست جنح بأنه لم يدفع 4ر1 مليون دولار أمريكي من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2016 و2019.
ومن المقرر النطق بالحكم على هانتر بشأن هذه القضية في 16 ديسمبر.
ويعتبر فريق دفاعه بأن عدم دفعه الضرائب كان مجرد "إهمال" بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر الذي توفي عام 2015. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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