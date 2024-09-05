القضاء الأمريكي: 13 نوفمبر موعد النطق بالحكم على نجل بايدن في قضية حيازة السلاح مع المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 5 - 9 (كونا) -- حددت محكمة فدرالية بولاية ديلاوير الأمريكية اليوم الخميس تاريخ الـ 13 من نوفمبر المقبل موعدا لإصدار الحكم على هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن في قضية شراء سلاح ناري بينما كان يعاني من الادمان على المخدرات وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فهده المرة الأولى التي يدان فيها نجل رئيس أمريكي في ظل تولي والده السلطة.
وقبل ساعات أقر هانتر بايدن بالذنب في قضية التهرب الضريبي التي تنظرها محكمة فيدرالية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد ساعات من بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته.
ووجهت لهانتر ثلاث تهم جنائية وست جنح بأنه لم يدفع 4ر1 مليون دولار أمريكي من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2016 و2019.
ومن المقرر النطق بالحكم على هانتر بشأن هذه القضية في 16 ديسمبر.
ويعتبر فريق دفاعه بأن عدم دفعه الضرائب كان مجرد "إهمال" بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر الذي توفي عام 2015. (النهاية)
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