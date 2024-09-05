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شهد: ((عيالي ماخذين وقتي وصعب أشتغل بأكثر من عمل))

9/5/2024 11:56:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تواصل الفنانة شهد الياسين تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «بيت الحمولة» الذي يشكل تجربة جديدة تجمعها بشركة الانتاج المملوكة للفنان شهاب جوهر وزوجته إلهام الفضالة.
من جانبها، أعربت الياسين عن بالغ سعادتها بالمشاركة في مسلسل «بيت الحمولة» الذي يجسد المعاناة والمشاكل المستمرة بين الأم وزوجات أبنائها وهي مشاكل غالبا ما يشهدها أي بيت في الكويت أو دول الخليج، موضحة أن مثل هالمشاكل صارت موجودة في الدول العربية والأجنبية بعد، خصوصا إذا كانوا ساكنين في بيت واحد بس في الكويت غالبا ما يكون «بيت الحمولة» شيء تعتز فيه البنت والأم والزوج وهم بعد رب الأسرة.
وعن دورها في العمل ذكرت الياسين من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها تجسد دور «الچنة» الأولى من بين «چنات» الشخصية الرئيسية في العمل الفنانة إلهام الفضالة وأنا الأقرب لها من بين الباقي من زوجات أولادها كوني الأقدم من بينهم بس هالشي أكيد له ضريبة راح تعرفونها من احداث المسلسل الممتدة إلى ثلاثين حلقة وكل حلقة بتكون مشوقة للحلقة اللي بعدها.
وأضافت الياسين أن مثل هالأعمال يستمتع الفنان وهو يصور دوره في العمل لأن الشخصيات كثيرة ومتنوعة وهم بعد في نص بصراحة روعة انكتب من الكاتبة جميلة جمعة ويخرجه سائد الهواري، ومن إنتاج شركة «دريم بيكتشرز» اللي تقدم عمل بكوكبة من النجوم أغلبهم من العنصر النسائي، أبرزهم النجمة إلهام الفضالة وطيف والبحرينية فيّ الشرقاوي وليالي دهراب وحسين الحداد وعبدالله البلوشي وغرور صفر وغيرهم من النجوم وأتوقع عرضه في رمضان المقبل.
وفيما يتعلق ببقية أعمالها لحساب رمضان المقبل، ذكرت الياسين أنها وغيرها من الفنانات الأمهات غالبا ما يكون عندهن الوقت الكافي للظهور في عملين أو ثلاثة خلال السنة، «وأنا من نوعية الأمهات اللي يحرصن على قضاء وقت طويل من يومي مع عيالي الله يخليهم لي وهم قمر وجوري وضاري، خصوصا أنهم للحين صغار في العمر ويحتاجونني بجانبهم».

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