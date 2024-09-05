شهد: ((عيالي ماخذين وقتي وصعب أشتغل بأكثر من عمل))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تواصل الفنانة
شهد الياسين تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «بيت الحمولة» الذي يشكل تجربة جديدة تجمعها بشركة الانتاج المملوكة للفنان شهاب جوهر وزوجته إلهام الفضالة.
من جانبها، أعربت الياسين عن بالغ سعادتها بالمشاركة في مسلسل «بيت الحمولة» الذي يجسد المعاناة والمشاكل المستمرة بين الأم وزوجات أبنائها وهي مشاكل غالبا ما يشهدها أي بيت في الكويت أو دول الخليج، موضحة أن مثل هالمشاكل صارت موجودة في الدول العربية والأجنبية بعد، خصوصا إذا كانوا ساكنين في بيت واحد بس في الكويت غالبا ما يكون «بيت الحمولة» شيء تعتز فيه البنت والأم والزوج وهم بعد رب الأسرة.
وعن دورها في العمل ذكرت الياسين من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها تجسد دور «الچنة» الأولى من بين «چنات» الشخصية الرئيسية في العمل الفنانة إلهام الفضالة وأنا الأقرب لها من بين الباقي من زوجات أولادها كوني الأقدم من بينهم بس هالشي أكيد له ضريبة راح تعرفونها من احداث المسلسل الممتدة إلى ثلاثين حلقة وكل حلقة بتكون مشوقة للحلقة اللي بعدها.
وأضافت الياسين أن مثل هالأعمال يستمتع الفنان وهو يصور دوره في العمل لأن الشخصيات كثيرة ومتنوعة وهم بعد في نص بصراحة روعة انكتب من الكاتبة جميلة جمعة ويخرجه سائد الهواري، ومن إنتاج شركة «دريم بيكتشرز» اللي تقدم عمل بكوكبة من النجوم أغلبهم من العنصر النسائي، أبرزهم النجمة إلهام الفضالة وطيف والبحرينية فيّ الشرقاوي وليالي دهراب وحسين الحداد وعبدالله البلوشي وغرور صفر وغيرهم من النجوم وأتوقع عرضه في رمضان المقبل.
وفيما يتعلق ببقية أعمالها لحساب رمضان المقبل، ذكرت الياسين أنها وغيرها من الفنانات الأمهات غالبا ما يكون عندهن الوقت الكافي للظهور في عملين أو ثلاثة خلال السنة، «وأنا من نوعية الأمهات اللي يحرصن على قضاء وقت طويل من يومي مع عيالي الله يخليهم لي وهم قمر وجوري وضاري، خصوصا أنهم للحين صغار في العمر ويحتاجونني بجانبهم».
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