الألعاب الأولمبية والفروق الثقافية

تكتنز جزيرة فيلكا الكويتية بالعديد من الآثار والتراث الثقافي الإنساني والتي من بينها ما يشهد على عبور الحضارة اليونانية القديمة إليها مرورا إلى سائر أقطار دول المجتمع الدولي الحديث المتأثر بتلك الحضارة العريقة سواء بطرازها العمراني أو بفلسفتها الثقافية وتطورها المعرفي والاجتماعي، فالألعاب الأولمبية الدولية التي تابعنا فعالياتها ومسابقاتها الفترة الماضية يرجع جذورها إلى أثينا ما قبل الميلاد، حيث ارتبط أجواء الاحتفال بها قديما ببعض الطقوس الدينية الوثنية بحسب الاعتقاد الغالب على تلك المدنية آنذاك، مما ندد في بقائها واستمرارها على مر العصور.

إلا أن تلك الفكرة الرائدة التي رسخت الحق في الرياضة ظلت تساور العديد من المثقفين، خصوصا في نهاية القرن التاسع عشر، ما دفعهم إلى إحيائها بشكلها الحديث من إقامة حدث رياضي دولي يتجاوز كل الفروقات الثقافية والعرقية والسياسية تحت مظلة واحدة، وبشكل دوري تنافسي تتاح فيه المشاركة لكل الرياضين الممثلين عن دول تتمتع بالسيادة والاعتراف الدولي، إعمالا بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ونبذ العنصرية لنشر السلام والوفاق الدولي.

فالرياضات بأنواعها لغة ناطقة جامعة لسائر البشر ولها انعكاساتها المتباينة على السياسة والاقتصاد والديبلوماسية الدولية، فاستخدام تلك المعادلة المرنة على النحو الإيجابي الداعم للحقوق الأساسية يلبي الغرض الإنساني المشروع من النهوض بالإنسان المعاصر على كل مستوياته، أما الأخذ بها بمنحنى تصفية نزاعات فكرية أو سياسية أو فرض ايديولوجية معينة دون احترام لسائر الثقافات المتنوعة والمعتقدات الأثنية المتعددة لشعوب العالم يشكل خرقا دوليا إلى جانب الإخلال التنظيمي من عدم وضع معايير موحدة ومبادئ توجيهية محددة عامة لمشاركة الرياضيين الذين لديهم إشكالية في الهوية الجندرية أو المدانين أخلاقيا. وهذا بمجمله شكل زمرة لممارسات سلبية للحركة الأولمبية اذا تركت دون معالجة واعية ستنزع من تلك الألعاب متعتها وتفسد الاهتمام بها وتهدر مكانتها الدولية.





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