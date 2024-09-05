اشرب من الشاي عذب الشهد وارتشف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عرف الشاي كمشروب منذ زمن طويل في كل من اليابان والصين والهند وسريلانكا ودول جنوب شرق قارة آسيا، وانتشار الشاي في العالم له قصص غريبة، فيقال مثلا إن أحد الملوك كان يغلي الماء في وعاء ليشرب منه فسقطت فيه ورقه من شجرة فلاحظ أنها أعطت الماء لونا جميلا، وكان هذا الوعاء هي أول فنجال من الشاي في العالم وكان ذلك قبل أكثر من 600 سنة قبل الميلاد.
تزرع شجيرات الشاي في الأقاليم المدارية الرطبية وفي المناطق المعتدلة الدفيئة، وتجود زراعته على المنحدرات والسفوح الجبلية، وكلما ارتفعت السفوح عن سطح البحر كان الشاي أحسن وأفضل، وهناك أنواع كثيرة لنبات الشاي منها الشاي الهندي والصيني والسريلانكي، وتورق شجرة الشاي من عمر 3-8 سنوات، ويمكن تظل تورق حتى 30 سنة. وهناك أصناف ودرجات رئيسية منها الشاي الخشن والناعم، وقد يحتاج الشاي إلى الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة ذات الخبرة في قطف الأوراق وإعدادها، وهذه الأمور تستدعي العمل اليدوي، ويفضل قيام النساء بهذا العمل، وكل يوم يقطفون أوراق الشاي، طبعا ليس كل الاوراق وانما التي ظهرت حديثا ولونها أصفر فاتح، ثم تنمو أوراق الشاي بسرعة بعد قطفها.
ودائما مصانع الشاي تكون بالقرب من المزارع، وفي المصنع يتم تحويل ورقة الشاي الخضراء إلى الورقة السوداء، والتي تراها تستغرق في المصنع 22 ساعة بعد تعريض الشاي الأخضر للهواء الساخن لتجفيف الرطوبة، ويدخل في أفران كهربائية ثم غربلتها، وبعد تجفيفها تتم عملية ترتيب الشاي وتصنيفه إلى درجات بواسطة الرجل المتخصص في الذواقة من أجل معرفة رتب الشاي من حيث رائحة الشاي ودرجة حموضته ولونه.
وتمتلك شركات عالمية مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة شجرات الشاي في سريلانكا. ولم تعرف أوروبا الشاي الا في القرن السادس عشر، ويقال إن جنكيز خان قد نقل الشاي من قارة آسيا إلى قارة أوروبا، وتعتبر هذه النبتة من المحاصيل النقدية التي تدخل في التجارة العالمية.
وأجمل ما قيل عن الشاي:
قرب كؤوسك إن عنت طوارفهم
واشرب من الشاي عذب الشهد وارتشف
وانسى الهموم وعاقر حمرة كملت
لم تذهب العقل أو تذرى بذي شرف
وشرب الشاي لا يضر بصحة الإنسان، بل له فوائد كثيرة في تحسين صحته، فهو غنى بمضادات الأكسدة، ولكن ينبغي الاعتدال في شرب الشاي وعدم الإسراف في تناوله، ويفضل شربه قبل الأكل، فالشاي يمنع امتصاص الحديد المهم لصناعة كريات الدم الحمراء. ومن عادات العرب إكرام الضيف بتقديم فنجال الشاي ويكون في أوان زجاجية شفافة نسميها نحن شعوب الخليج «إستكانة».
يقول الشاعر:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا
نحن الضيوف وأنت رب المنزل
كما يمكن تقديم الشاي بإضافة قليل من ماء اللقاح المستخرج من طلع النخل أو اضافة قليل من الزعفران أو قليل من الهيل والنعناع أو من دون إضافات حسب الرغبة، ويعتبر هذا المشروب هو المفضل لدى معظم شعوب العالم.
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