اشرب من الشاي عذب الشهد وارتشف

عرف الشاي كمشروب منذ زمن طويل في كل من اليابان والصين والهند وسريلانكا ودول جنوب شرق قارة آسيا، وانتشار الشاي في العالم له قصص غريبة، فيقال مثلا إن أحد الملوك كان يغلي الماء في وعاء ليشرب منه فسقطت فيه ورقه من شجرة فلاحظ أنها أعطت الماء لونا جميلا، وكان هذا الوعاء هي أول فنجال من الشاي في العالم وكان ذلك قبل أكثر من 600 سنة قبل الميلاد.

تزرع شجيرات الشاي في الأقاليم المدارية الرطبية وفي المناطق المعتدلة الدفيئة، وتجود زراعته على المنحدرات والسفوح الجبلية، وكلما ارتفعت السفوح عن سطح البحر كان الشاي أحسن وأفضل، وهناك أنواع كثيرة لنبات الشاي منها الشاي الهندي والصيني والسريلانكي، وتورق شجرة الشاي من عمر 3-8 سنوات، ويمكن تظل تورق حتى 30 سنة. وهناك أصناف ودرجات رئيسية منها الشاي الخشن والناعم، وقد يحتاج الشاي إلى الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة ذات الخبرة في قطف الأوراق وإعدادها، وهذه الأمور تستدعي العمل اليدوي، ويفضل قيام النساء بهذا العمل، وكل يوم يقطفون أوراق الشاي، طبعا ليس كل الاوراق وانما التي ظهرت حديثا ولونها أصفر فاتح، ثم تنمو أوراق الشاي بسرعة بعد قطفها.

ودائما مصانع الشاي تكون بالقرب من المزارع، وفي المصنع يتم تحويل ورقة الشاي الخضراء إلى الورقة السوداء، والتي تراها تستغرق في المصنع 22 ساعة بعد تعريض الشاي الأخضر للهواء الساخن لتجفيف الرطوبة، ويدخل في أفران كهربائية ثم غربلتها، وبعد تجفيفها تتم عملية ترتيب الشاي وتصنيفه إلى درجات بواسطة الرجل المتخصص في الذواقة من أجل معرفة رتب الشاي من حيث رائحة الشاي ودرجة حموضته ولونه.

وتمتلك شركات عالمية مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة شجرات الشاي في سريلانكا. ولم تعرف أوروبا الشاي الا في القرن السادس عشر، ويقال إن جنكيز خان قد نقل الشاي من قارة آسيا إلى قارة أوروبا، وتعتبر هذه النبتة من المحاصيل النقدية التي تدخل في التجارة العالمية.

وأجمل ما قيل عن الشاي:

قرب كؤوسك إن عنت طوارفهم

واشرب من الشاي عذب الشهد وارتشف

وانسى الهموم وعاقر حمرة كملت

لم تذهب العقل أو تذرى بذي شرف

وشرب الشاي لا يضر بصحة الإنسان، بل له فوائد كثيرة في تحسين صحته، فهو غنى بمضادات الأكسدة، ولكن ينبغي الاعتدال في شرب الشاي وعدم الإسراف في تناوله، ويفضل شربه قبل الأكل، فالشاي يمنع امتصاص الحديد المهم لصناعة كريات الدم الحمراء. ومن عادات العرب إكرام الضيف بتقديم فنجال الشاي ويكون في أوان زجاجية شفافة نسميها نحن شعوب الخليج «إستكانة».

يقول الشاعر:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا

نحن الضيوف وأنت رب المنزل

كما يمكن تقديم الشاي بإضافة قليل من ماء اللقاح المستخرج من طلع النخل أو اضافة قليل من الزعفران أو قليل من الهيل والنعناع أو من دون إضافات حسب الرغبة، ويعتبر هذا المشروب هو المفضل لدى معظم شعوب العالم.





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