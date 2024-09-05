(MENAFN
- Al-Anbaa) تذكرت المثل الشامي «أعزب دهر ولا مطلق شهر» عندما قرأت خبرا عن 800 كويتي لم يكملوا السنة الأولى من الزواج، حيث انتهت رحلتهم مع الزواج سريعا خلال أشهر قليلة.
وكشفت الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل ان معظم الذين قرروا الانفصال في اقل من سنة هم من اصحاب المؤهل الجامعي، حيث بلغ عددهم 296 مواطنا، تلاهم الحاصلون على مؤهل دبلوم وبلغ عددهم 191 مواطنا، يليهم الحاصلون على مؤهل ثانوي وبلغ عددهم 149 مواطنا، والحاصلون على الماجستير والدكتوراه بلغ عددهم 30 مواطنا، كما بلغ عدد الحاصلين على شهادة الابتدائية 10 مواطنين.
صراحة استغربت من هذا الرقم الكبير، وهم في بداية حياتهم الزوجية، وتحديدا في السنة الأولى منها.
لذا احببت ان اذكر لكم بعض اسباب الطلاق:
1 - سوء الاختيار لكلا الطرفين.
2 - ضعف الوازع الديني.
3 - عدم تحمل المسؤولية من كلا الطرفين.
4 - مشاكل مادية.
5 - إدمان الزوج على المخدرات او المسكرات.
6 - عدم الخبرة في الحياة.
7 - تدخل الأهل في مشاكل الأزواج.
8 - غياب التقدير والاحترام بين الطرفين.
9 - البخل.
10 - العناد، وعدم طاعة الزوج، والمقارنة الظالمة.
11 - العنف الأسري كأن يضرب الزوج زوجته أو العكس.
12 - أسباب أخرى.
هذه بعض اسباب الطلاق، لذا نرجو ان تتضافر جهود الجهات المختصة لبحث العوامل التي تؤدي الى هذا الانفصال السريع، والتوعية بمدى خطورته على الاستقرار والتماسك الاسري، وما ينتج عنه من آثار سلبية على المجتمع ككل.
اقرأ واتعظ:
«الزواج نعمة، فلا تجعلوه نقمة».
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