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الانفصال السريع

9/5/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تذكرت المثل الشامي «أعزب دهر ولا مطلق شهر» عندما قرأت خبرا عن 800 كويتي لم يكملوا السنة الأولى من الزواج، حيث انتهت رحلتهم مع الزواج سريعا خلال أشهر قليلة.
وكشفت الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل ان معظم الذين قرروا الانفصال في اقل من سنة هم من اصحاب المؤهل الجامعي، حيث بلغ عددهم 296 مواطنا، تلاهم الحاصلون على مؤهل دبلوم وبلغ عددهم 191 مواطنا، يليهم الحاصلون على مؤهل ثانوي وبلغ عددهم 149 مواطنا، والحاصلون على الماجستير والدكتوراه بلغ عددهم 30 مواطنا، كما بلغ عدد الحاصلين على شهادة الابتدائية 10 مواطنين.
صراحة استغربت من هذا الرقم الكبير، وهم في بداية حياتهم الزوجية، وتحديدا في السنة الأولى منها.
لذا احببت ان اذكر لكم بعض اسباب الطلاق:
1 - سوء الاختيار لكلا الطرفين.
2 - ضعف الوازع الديني.
3 - عدم تحمل المسؤولية من كلا الطرفين.
4 - مشاكل مادية.
5 - إدمان الزوج على المخدرات او المسكرات.
6 - عدم الخبرة في الحياة.
7 - تدخل الأهل في مشاكل الأزواج.
8 - غياب التقدير والاحترام بين الطرفين.
9 - البخل.
10 - العناد، وعدم طاعة الزوج، والمقارنة الظالمة.
11 - العنف الأسري كأن يضرب الزوج زوجته أو العكس.
12 - أسباب أخرى.
هذه بعض اسباب الطلاق، لذا نرجو ان تتضافر جهود الجهات المختصة لبحث العوامل التي تؤدي الى هذا الانفصال السريع، والتوعية بمدى خطورته على الاستقرار والتماسك الاسري، وما ينتج عنه من آثار سلبية على المجتمع ككل.
اقرأ واتعظ:
«الزواج نعمة، فلا تجعلوه نقمة».

MENAFN05092024000130011022ID1108643109

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