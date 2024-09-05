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البطالة المقنّعة .. الأسباب والحلول

9/5/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

بلا شك أن البطالة المقنعة تعني ممارسة توظيف عدد أكبر من العاملين مما هو مطلوب الأداء في وظيفة معينة أو لتبني إجراءات عمل تبدو غير مجدية ومعقدة، ومما لا شك فيه أن ذلك العمل يأخذ وقتا طويلا لمجرد توظيف قدر إضافي من العاملين، وذلك باستخدام المصطلح (التشغيل)، ويعتبر ذلك وأحيانا مرادفا للبطالة المقنعة.
نقول إن خطر البطالة المقنعة عبارة عن تكديس عدد كبير من العاملين على نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ومن ثم يكون الناتج لذلك العمل أو كسبهم واستغلال مهاراتهم وقدراتهم على نحو متدن، وهذه البطالة تعد أسوأ الأنواع في الدول النامية، لأنها الوجه الآخر لتدني الإنتاج في قوة العمل المبذول،
فما أسباب البطالة المقنعة؟
هناك عدد من الأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند بحث البطالة المقنعة وتأثيرها في عرقلة التنمية، نوجزها بالآتي:
٭ النمو السكاني المتزايد والمرتفع على طول السنين يؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة، وذلك يعتبر أكبر مؤثر على الاقتصاد.
٭ بلا شك أن الفقر كذلك يقلل من قدرة الأفراد على الأراضي سواء الاستيطانية أو الزراعية، وبالتالي تقلل من دخل الدولة.
٭ هناك سبب آخر ومهم، وهو رأس المال المحدد في الدولة، وهو من أهم الأسباب المؤدية إلى ظاهرة البطالة التي تؤدي إلى استغلال الموارد المحدودة في الدولة لأن المال مهم في تحريك الاقتصاد وله دور رئيس في القضاء على البطالة الاقتصاد.
٭ الاقتصاد بلا شك له دور أساسي في القضاء على البطالة المقنعة ومن دونه يسقط العديد من الهمم المؤثرة على العمال في تشغيلها على النحو المطلوب.
لكن ما حلول البطالة المقنعة؟
بلا شك أن هناك العديد من الحلول للبطالة المقنعة التي تعالج ظاهرة البطالة، ومن خلال اتباع الحلول التالية:
٭ تقديم تدريبات عملية تساعد على مناسبة الفرد للوظيفة المقترحة.
٭ تحسين بيئة العمل لجعلها اكثر مرونة.
٭ العمل على تحسين إنتاجية العمل خلال تحسين المدخلات الاقتصادية.
٭ توفير الدولة فرص عمل في المناطق الحضارية لجميع الأشخاص العاطلين عن العمل ونقلهم من فئة عاطلة إلى فئة منتجة.
الحلول الأخرى الناجعة لحل مشكلة البطالة:
هناك العديد من الحلول الناجعة التي يمكن الاعتماد عليها لتسخير الطاقات والوصول بها إلى الأهداف المنشودة في مثل هذه المشكلة، وهي كالآتي:
٭ الاهتمام بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تبني طاقاتهم ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم.
٭ الاستغناء عن العمالة الوافدة والقادمة من الدول النامية لتحل محلها العمالة المحلية الوطنية بدلا منها.
٭ تطوير التعليم في الدولة إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور ليلاحق ويواكب متطلبات العصر الحديث الذي نعيش فيه.

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