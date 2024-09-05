الكويت دار أمن وأمان وإنصاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) مهما طال الغياب أو قصر، حنين أهل الديره غير، بل البعض ما يفارقها إطلاقا، الله لا يغير علينا، مهما ارتفعت حرارتها ورطوبتها التي هي الأعلى بالعالم، تظل هي خندقنا للأمان وخيرها بكل مكان، خارجها وداخلها، لا يعارضها سوى مكابر، أو متمرد على نفسه ووطنه، عزها طاعة لها والإخلاص، تربية أهلها طيبة ووفاء، الزمن شاهد على ذلك، هم علامة في صنائع المعروف.
على الرغم من ذلك نقول هنا إن هناك شكاوى من تعامل غير لائق من البعض تجاه من هو أدنى منهم بالواجب الوظيفي الرسمي والأهلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تطفيش عقول شباب وشابات من العمل، وذلك بلا أي موضوعية أو وجه حق، بل كل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر في أفضل الأمور أو ظلم بيّن من الاعلى وظيفيا لمن هو أدنى منه. مثل هذا الظلم ينبغي التوقف عن ممارسته، فالظلم ظلمات والإنصاف واجب ممن هو أعلى في الوظيفة والمناصب، مخافة الله سبحانه وخشية من عقابه يوم الحساب، وأهل الديرة معروفون بأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، فأهل الخير أكبر وأكثر إنصافا ودعما للمظلومين.
أخيرا نقول: سيأتي ما يفرح قلوبنا بإذن الله، ليس علما بالغيب وإنما ثقة برب رحيم، فلا يعقب الأحزان إلا «سعادة» ولا يعقب الحرمان إلا «عطاء»، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
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