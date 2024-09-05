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الكويت دار أمن وأمان وإنصاف

9/5/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مهما طال الغياب أو قصر، حنين أهل الديره غير، بل البعض ما يفارقها إطلاقا، الله لا يغير علينا، مهما ارتفعت حرارتها ورطوبتها التي هي الأعلى بالعالم، تظل هي خندقنا للأمان وخيرها بكل مكان، خارجها وداخلها، لا يعارضها سوى مكابر، أو متمرد على نفسه ووطنه، عزها طاعة لها والإخلاص، تربية أهلها طيبة ووفاء، الزمن شاهد على ذلك، هم علامة في صنائع المعروف.
على الرغم من ذلك نقول هنا إن هناك شكاوى من تعامل غير لائق من البعض تجاه من هو أدنى منهم بالواجب الوظيفي الرسمي والأهلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تطفيش عقول شباب وشابات من العمل، وذلك بلا أي موضوعية أو وجه حق، بل كل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر في أفضل الأمور أو ظلم بيّن من الاعلى وظيفيا لمن هو أدنى منه. مثل هذا الظلم ينبغي التوقف عن ممارسته، فالظلم ظلمات والإنصاف واجب ممن هو أعلى في الوظيفة والمناصب، مخافة الله سبحانه وخشية من عقابه يوم الحساب، وأهل الديرة معروفون بأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، فأهل الخير أكبر وأكثر إنصافا ودعما للمظلومين.
أخيرا نقول: سيأتي ما يفرح قلوبنا بإذن الله، ليس علما بالغيب وإنما ثقة برب رحيم، فلا يعقب الأحزان إلا «سعادة» ولا يعقب الحرمان إلا «عطاء»، سيجعل الله بعد عسر يسرا.

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