سائقون أردنيون يتطلعون للمنافسة على لقب سباق الهضبة السعودي الثالث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
يسعى السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية لصعود الهضبة، التي ستقام في محافظة بلجرشي السعودية بالفترة من 12 - 14 الشهر الحالي.
والسائقون الأردنيون، حققوا نتائج مميزة في الجولتين الأولى والثانية من المنافسات التي أقيمت في مدينة الطائف السعودية.
وسيعمل السائقون للمحافظة على تألقهم لنيل لقب البطولة أمثال، أمير النجار هشام النجار، مصطفى عطاري، وائل مصطفى، أحمد جانخوت، وإيهاب الشرفا، في ظل الإنجازات التي حققوها في الجولتين الأولى والثانية، ضمن المراكز العشرة الأولى، وما يزال باب التسجيل مفتوحا للراغبين بالمشاركة في الجولة الثالثة من البطولة.
واستطاع السائق أمير النجار، الفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة على متن ميتسوبيشي لانسر، بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة A2، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، بزمن 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام، وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام، وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقيقة.
وفي الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، حقق السائق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 1.47.472 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1 ، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب بزمن 1.50.779 دقيقة، وجاء المتسابق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق على متن سيارة فولكسفجن كول، بزمن 1.53.001 دقيقة، وجاء المتسابق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، بزمن 2.00.979 دقيقتين، واحتل المتسابق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A، على متن سيارة تويوتا تيرسل بزمن 2.24.020 دقيقتين.
وقال السائق أمير ناصيف لـ"الغد": "تعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، من البطولات المهمة، ويشارك فيها عدد كبير من السائقين والسيارات المشاركة في البطولة، ذات مواصفات عالية، أتطلع للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة، كتجربة جديدة في مسيرتي، تابعت منافسات الجولة الثانية، وكان ممتعة ومثيرة، سباق السعودية مختلف تماما عن سباقات الهضبة التي تقام في الأردن، من حيث تضاريسها وطبيعة السيارات المشاركة والتي تعد ذات جاهزية عالية، سنخوض التجربة الجديدة، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة".
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