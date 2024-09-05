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سائقون أردنيون يتطلعون للمنافسة على لقب سباق الهضبة السعودي الثالث

9/5/2024 11:56:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب يسعى السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية لصعود الهضبة، التي ستقام في محافظة بلجرشي السعودية بالفترة من 12 - 14 الشهر الحالي.
والسائقون الأردنيون، حققوا نتائج مميزة في الجولتين الأولى والثانية من المنافسات التي أقيمت في مدينة الطائف السعودية.
وسيعمل السائقون للمحافظة على تألقهم لنيل لقب البطولة أمثال، أمير النجار هشام النجار، مصطفى عطاري، وائل مصطفى، أحمد جانخوت، وإيهاب الشرفا، في ظل الإنجازات التي حققوها في الجولتين الأولى والثانية، ضمن المراكز العشرة الأولى، وما يزال باب التسجيل مفتوحا للراغبين بالمشاركة في الجولة الثالثة من البطولة.
واستطاع السائق أمير النجار، الفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة على متن ميتسوبيشي لانسر، بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة A2، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، بزمن 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام، وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام، وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقيقة.
وفي الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، حقق السائق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 1.47.472 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1 ، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب بزمن 1.50.779 دقيقة، وجاء المتسابق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق على متن سيارة فولكسفجن كول، بزمن 1.53.001 دقيقة، وجاء المتسابق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، بزمن 2.00.979 دقيقتين، واحتل المتسابق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A، على متن سيارة تويوتا تيرسل بزمن 2.24.020 دقيقتين.
وقال السائق أمير ناصيف لـ"الغد": "تعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، من البطولات المهمة، ويشارك فيها عدد كبير من السائقين والسيارات المشاركة في البطولة، ذات مواصفات عالية، أتطلع للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة، كتجربة جديدة في مسيرتي، تابعت منافسات الجولة الثانية، وكان ممتعة ومثيرة، سباق السعودية مختلف تماما عن سباقات الهضبة التي تقام في الأردن، من حيث تضاريسها وطبيعة السيارات المشاركة والتي تعد ذات جاهزية عالية، سنخوض التجربة الجديدة، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة".

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