مدرب النشامى يعلق على سبب إهدار فرصة الفوز على الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
جمال سلامي، أن غياب الجدية في بعض أوقات اللقاء تسبب في إهدار نتيجة الفوز على
المنتخب الكويتي مساء الخميس.
وبين سلامي في حديثه بالمؤتمر الصحفي بعد لقاء
الكويت الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في تصفيات كأس العالم، أن المنتخب
أهدر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالتصفيات رغم الأفضلية داخل الملعب، مشيرا
إلى أن المباريات الأولى عادة ما تتسم بالصعوبة.
وأضاف: "إصابة موسى التعمري وعدم جاهزية
يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، نأمل تدارك الموقف في مواجهة
فلسطين المقبلة".
ولفت سلامي إلى أن اللاعب موسى التعمري تعرض
للإصابة في الكاحل، بانتظار التقرير الطبي للوقوف على مستواه استعدادا للمباراة المقبلة.
ووصف مدرب المنتخب الكويتي خوان بيتزي، لاعب
"النشامى" موسى التعمري أنه من أفضل 50 لاعب في العالم، وأنه لاعب يتمتع
بإمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أن خروجه تسبب في تعادل فريقه بالدقائق الأخيرة.
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