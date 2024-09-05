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مدرب النشامى يعلق على سبب إهدار فرصة الفوز على الكويت

9/5/2024 11:56:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، أن غياب الجدية في بعض أوقات اللقاء تسبب في إهدار نتيجة الفوز على المنتخب الكويتي مساء الخميس.
وبين سلامي في حديثه بالمؤتمر الصحفي بعد لقاء الكويت الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في تصفيات كأس العالم، أن المنتخب أهدر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالتصفيات رغم الأفضلية داخل الملعب، مشيرا إلى أن المباريات الأولى عادة ما تتسم بالصعوبة.

وأضاف: "إصابة موسى التعمري وعدم جاهزية يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، نأمل تدارك الموقف في مواجهة فلسطين المقبلة".

ولفت سلامي إلى أن اللاعب موسى التعمري تعرض للإصابة في الكاحل، بانتظار التقرير الطبي للوقوف على مستواه استعدادا للمباراة المقبلة.

ووصف مدرب المنتخب الكويتي خوان بيتزي، لاعب "النشامى" موسى التعمري أنه من أفضل 50 لاعب في العالم، وأنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أن خروجه تسبب في تعادل فريقه بالدقائق الأخيرة.

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