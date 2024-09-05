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حاكم الشارقة يكرم الفائزين بجائزة الاتصال الحكومي

9/5/2024 11:56:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة- كرم نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الـ11، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو، بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة الـ13 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وفازت وزارة السياحة من المملكة العربية السعودية عن فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة، أما في فئة أفضل حملات لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، ففاز بها مركز الشباب العربي، في حين حازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على جائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، وهي الفئة الفرعية من جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب.
وفازت بلدية مدينة العين بجائزة أفضل إستراتيجية لاتصال الأزمات من القطاع العام، أما من القطاع الخاص ففازت بها مطارات القابضة من المملكة العربية السعودية، فيما نال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري جائزة القطاع العام عن فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، بينما فاز في هذه الفئة من القطاع الخاص صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من الأردن.
وكرم الشيخ القاسمي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفوزها بجائزة القطاع العام عن فئة أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية، بينما حازت على جائزة هذه الفئة من القطاع الخاص مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين، في حين فاز بجائزة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع نموذج جيس للذكاء الاصطناعي، وهي شراكة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وG42، وذهبت جائزة أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
يذكر أن المنتدى اختتم أعماله بمشاركة واسعة من الأردن.-(بترا)

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