حاكم الشارقة يكرم الفائزين بجائزة الاتصال الحكومي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الشارقة- كرم نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الـ11، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو، بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة الـ13 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وفازت وزارة السياحة من المملكة العربية السعودية عن فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة، أما في فئة أفضل حملات لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، ففاز بها مركز الشباب العربي، في حين حازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على جائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، وهي الفئة الفرعية من جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب.
وفازت بلدية مدينة العين بجائزة أفضل إستراتيجية لاتصال الأزمات من القطاع العام، أما من القطاع الخاص ففازت بها مطارات القابضة من المملكة العربية السعودية، فيما نال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري جائزة القطاع العام عن فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، بينما فاز في هذه الفئة من القطاع الخاص صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من الأردن.
وكرم الشيخ القاسمي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفوزها بجائزة القطاع العام عن فئة أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية، بينما حازت على جائزة هذه الفئة من القطاع الخاص مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين، في حين فاز بجائزة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع نموذج جيس للذكاء الاصطناعي، وهي شراكة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وG42، وذهبت جائزة أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
يذكر أن المنتدى اختتم أعماله بمشاركة واسعة من الأردن.-(بترا)
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