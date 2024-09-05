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الهواري: 10755 حالة سرطان عام 2022 منها 8754 لأردنيين

9/5/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- كشف وزير الصحة د. فراس الهواري عن تسجيل 10755 حالة سرطان عام 2022، منها 8754 حالة بين الأردنيين و2021 حالة من غير الأردنيين .
وقال الهواري خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة اطلاق منتدى الصحة الأردني، وتقارير السجل الوطني للسرطان للأعوام 2020 – 2022 ، ان عدد حالات السرطان بين الأطفال بلغت 312 حالة.
واضاف: السرطانات الأكثر شيوعا بين الجنسين هو "سرطان الثدي" بأكثر من 1700 حالة، ثم "سرطان القولون والمستقيم" بنحو ألف حالة، تلاها "سرطان الرئة" فالسرطانات "الليمفاوية"، ثم "المثانة".
يشار إلى أن 3 % من السرطانات الأكثر شيوعا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتدخين.
وشدد على إنه تم تأسيس المنتدى لتعزيز الشراكات وايجاد بيئة حاضنة للتواصل الفعال والحوار بين أركان القطاع الصحي والشركاء الدوليين، والإسهام بشكل مباشر في تخفيف الضغط على موارد الوزارة وتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية.
وأكد الهواري، خلال الحفل الذي حضره وزيرا التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، اهتمام وزارة الصحة بالتدريب والتعليم وتأهيل الموارد البشرية من أجل النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها باعتبارها مظلة القطاع الصحي والمسؤولة عن تنظيم عمله.
وبين أن إطلاق تقارير السجل الوطني للسرطان يعد الإنجاز الأول من نوعه منذ تأسيسه قبل ربع قرن، حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها في المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومنحة الاتحاد الأوروبي المنفذة عبر التعاون الإسباني، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من إغلاق الفجوة في السجل الوطني للسرطان المرتبطة بالإحصاءات والبيانات، والتي زادت على 4 سنوات.
وأشار الهواري إلى أن ذلك مكّن الوزارة من تحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلا ودقة، والوصول إلى التوصيات الضرورية للتعامل مع هذا المرض والذي يعد السبب الثاني للوفاة بين الأردنيين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.
ولفت إلى أن بيانات سجل السرطان، تظهر أن أرقام المرض في الأردن بدأت تأخذ منحنيات جديدة متسارعة منذ 2016، في الوقت الذي نجحت دول كثيرة في العالم بتحقيق استقرار أو انخفاض بمعدلات الإصابة السرطان.
وقال، إن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها عبر تحليل البيانات تؤكد ضرورة المضي عاجلا بوضع الخطط الكفيلة للسيطرة على هذا المرض عبر تعزيز سبل الوقاية والكشف المبكر وتوفير البنية التحتية الكفيلة بتقديم العلاج اللازم، كما تضع اليوم المواطن كشريك أساسي بأهمية وضرورة اتباع أنماط الحياة الصحية والابتعاد عن عوامل الاختطار كالسمنة والتدخين.
وبين الهواري أن من المتوقع أن تزداد نسبة من تزيد أعمارهم على 65 عامًا من 5.5 % الى 15 % خلال 15 سنة المقبلة، وهو ما يشكل عامل اختطار إضافيا لزيادة أعداد المصابين بالمرض.

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