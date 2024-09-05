الأردن: التصعيد سيستمر ما لم يواجه نتنياهو تبعات ما يقوم به

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

- المملكة لن تستطيع تحمل عبء اللاجئين السوريين وحدها

-الأردن يدعو ألمانيا لفرض عقوبات على إسرائيل



-مكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة

-نرفض المزاعم بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن

- متطرفو الحكومة الإسرائيلية يدفعون المنطقة نحو التصعيد

-لا أمن ولا سلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم

-علينا أن ندق ناقوس الخطر بشأن تراجع الدعم للاجئين

-لن نستطيع تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ألمانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا سباقة في الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي والإنساني، ومكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الذين يبثون ثقافة الكراهية ويحرضون على القتل ويبررون قتل الأبرياء ويدفعون المنطقة نحو التصعيد.

وقال الصفدي إن الأردن يرفض المزاعم التي يروج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، موضحا أن الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ماضون في بث الكراهية ضد الفلسطينيين.

وقال الصفدي إن إسرائيل تشن حرباً جديدة في الضفة الغربية، ولا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم.

ودان الصفدي هجوم ميونخ، مؤكدا أن الأردن يرفض كل أشكال العنف.

وأضاف: "آن الوقت لألمانيا لاتخاذ خطوات منسجمة مع المواقف الألمانية التاريخية والقانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل؛ لأنه من الواضح أن نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل ونُصحِ أصدقائه في الغرب".

ورأى الصفدي أن التصعيد سيستمر إذا لم يواجه نتنياهو تبعات لما يقوم به من تدمير لحاضر ومستقبل المنطقة.

وتابع: "الأردن لن يستطيع توفير الكهرباء لمخيمات اللجوء إذا قطع التيار نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية المعنية باللاجئين"، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الدعم الدولي للاجئين السوريين وللمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين.

وأشار إلى أن ألمانيا أحد أكبر داعمي اللاجئين السوريين، مضيفا "علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول ثمة تراجعا كبيرا، وإننا في الأردن لن نكون قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر ويأتي لمساعدتهم".

وتابع: "قدم الأردن كل ما يستطيع فعله من أجل يحظى اللاجئون السوريون بحياة كريمة، فوفرنا لهم التعليم كما وفرناه للأردنيين ووفرنا الخدمات الصحية كما للأردنيين".

وقال إن المملكة لن تستطيع أن تتحمل العبء وحدها، مضيفا "إذا لم تستمر المنظمات الأممية المعنية باللاجئين بدورها فلن نستطيع أن نعبئ الفراغ".

وأضاف "إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية فنحن لن نوفرها لأننا لن نستطيع. مسؤوليتنا الأولى باتجاه شعبنا ونحن نواجه ظروفا اقتصادية صعبة"، قائلا: "كان لحرب غزة آثار مدمرة على اقتصادنا، بالتالي نحن دولة إمكانياتنا محدودة وعلينا أن نتعامل وفق أولوياتنا".

من جهتها، قالت بيربوك إن "الشرق الأوسط قاب قوسين أو أدنى من كارثة محققة، وهناك حاجة لسلام دائم في المنطقة وحل الدولتين".

وعبرت بيربوك عن "الرفض التام" لأي محاولة لزعزعة الوضع لحالي في مقدسات القدس، مضيفة "أوضحنا أن كلمات وأفعال بعض الوزراء الإسرائيليين هي أفعال منعدمة المسؤولية وتزيد الوضع المتفجر اشتعالا، ونحن نتوقع من الجانب الإسرائيلي التوقف عن الاستفزازات".

وقالت إن الأردن يقدم جهودا هائلة من أجل تخفيف المعاناة في قطاع غزة، وأشارت إلى وصول 120 شاحنة أسبوعيا لقطاع غزة عن طريق الأردن، مضيفة، "نهدف إلى رفع العدد ليصل إلى 350 شحنة على الأقل أسبوعيا"، وتحدثت عن "الاتفاق على دعم ممر الأردن بـ5 ملايين يورو إضافية".