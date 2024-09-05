الأردن: التصعيد سيستمر ما لم يواجه نتنياهو تبعات ما يقوم به

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
- المملكة لن تستطيع تحمل عبء اللاجئين السوريين وحدها
-الأردن يدعو ألمانيا لفرض عقوبات على إسرائيل
-مكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة
-نرفض المزاعم بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن
- متطرفو الحكومة الإسرائيلية يدفعون المنطقة نحو التصعيد
-لا أمن ولا سلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم
-علينا أن ندق ناقوس الخطر بشأن تراجع الدعم للاجئين
-لن نستطيع تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ألمانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا سباقة في الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي والإنساني، ومكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الذين يبثون ثقافة الكراهية ويحرضون على القتل ويبررون قتل الأبرياء ويدفعون المنطقة نحو التصعيد.
وقال الصفدي إن الأردن يرفض المزاعم التي يروج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، موضحا أن الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ماضون في بث الكراهية ضد الفلسطينيين.
وقال الصفدي إن إسرائيل تشن حرباً جديدة في الضفة الغربية، ولا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم.
ودان الصفدي هجوم ميونخ، مؤكدا أن الأردن يرفض كل أشكال العنف.
وأضاف: "آن الوقت لألمانيا لاتخاذ خطوات منسجمة مع المواقف الألمانية التاريخية والقانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل؛ لأنه من الواضح أن نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل ونُصحِ أصدقائه في الغرب".
ورأى الصفدي أن التصعيد سيستمر إذا لم يواجه نتنياهو تبعات لما يقوم به من تدمير لحاضر ومستقبل المنطقة.
وتابع: "الأردن لن يستطيع توفير الكهرباء لمخيمات اللجوء إذا قطع التيار نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية المعنية باللاجئين"، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الدعم الدولي للاجئين السوريين وللمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين.
وأشار إلى أن ألمانيا أحد أكبر داعمي اللاجئين السوريين، مضيفا "علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول ثمة تراجعا كبيرا، وإننا في الأردن لن نكون قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر ويأتي لمساعدتهم".
وتابع: "قدم الأردن كل ما يستطيع فعله من أجل يحظى اللاجئون السوريون بحياة كريمة، فوفرنا لهم التعليم كما وفرناه للأردنيين ووفرنا الخدمات الصحية كما للأردنيين".
وقال إن المملكة لن تستطيع أن تتحمل العبء وحدها، مضيفا "إذا لم تستمر المنظمات الأممية المعنية باللاجئين بدورها فلن نستطيع أن نعبئ الفراغ".
وأضاف "إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية فنحن لن نوفرها لأننا لن نستطيع. مسؤوليتنا الأولى باتجاه شعبنا ونحن نواجه ظروفا اقتصادية صعبة"، قائلا: "كان لحرب غزة آثار مدمرة على اقتصادنا، بالتالي نحن دولة إمكانياتنا محدودة وعلينا أن نتعامل وفق أولوياتنا".
من جهتها، قالت بيربوك إن "الشرق الأوسط قاب قوسين أو أدنى من كارثة محققة، وهناك حاجة لسلام دائم في المنطقة وحل الدولتين".
وعبرت بيربوك عن "الرفض التام" لأي محاولة لزعزعة الوضع لحالي في مقدسات القدس، مضيفة "أوضحنا أن كلمات وأفعال بعض الوزراء الإسرائيليين هي أفعال منعدمة المسؤولية وتزيد الوضع المتفجر اشتعالا، ونحن نتوقع من الجانب الإسرائيلي التوقف عن الاستفزازات".
وقالت إن الأردن يقدم جهودا هائلة من أجل تخفيف المعاناة في قطاع غزة، وأشارت إلى وصول 120 شاحنة أسبوعيا لقطاع غزة عن طريق الأردن، مضيفة، "نهدف إلى رفع العدد ليصل إلى 350 شحنة على الأقل أسبوعيا"، وتحدثت عن "الاتفاق على دعم ممر الأردن بـ5 ملايين يورو إضافية".
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