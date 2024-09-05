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افتتاح فعاليات معرض بترا للثروة الحيوانية 2024

9/5/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض بترا للثروة الحيوانية 2024 بحضور رئيس اللجنة التحضيرية نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبونقطة ورئيس الجمعية العربية لعلوم الثروة الحيوانية في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس محمد سوالمة ومفوض هيئة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء الفاو نبيل عساف، وعدد من القناصل التجاريين والوفود الرسمية العربية.
وقال الحنيفات إن المعرض يهتم بعرض أحدث التكنولوجيا في الإنتاج الحيواني في شتى المجالات ولمختلف الأدوية واللقاحات والمعدات ويعبر عن الفرصة الاستثمارية المتاحة في تعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي.
من جهته اعتبر أبو نقطة أن المعرض يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الملكية السامية في جعل الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، ويوفر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات والشركات من مختلف دول العالم.
وأشار إلى مشاركة 260 شركة وعلامة تجارية تمثل 35 دولة عربية وعالمية في المعرض، ويترافق معه برنامج علمي يتضمن 25 محاضرة متخصصة في تربية النحل لباحثين وعلماء مختصين من مختلف دول العالم، ويشهد افتتاح ملتقى النحالة الأول بالتعاون مع نقابة النحالين الأردنيين، كما ستقام 35 محاضرة علمية لعلماء وأساتذة وباحثين في مختلف مجالات الثروة الحيوانية.
بدوره، أكد سوالمة أن النسخة الثانية من المعرض تتضمن فرص التطور والذكاء الصناعي والأتمتة وعلوم التكنلوجيا، مشيرا إلى زيادة نسبة الحجوزات في المعرض على 30 % عن النسخة الأولى في شتى المجالات.
من جهته، نوه عساف بالدور المهم الذي تقدمه الفاو لتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي في البلدان عامة عبر خطط ومنهجيات للحفاظ على القطاع الزراعي وتمتين دوره المباشر في التنمية.
ويستقبل المعرض زواره خلال الفترة من 5 إلى 7 الحالي في معرض عمان الدولي طريق المطار.

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