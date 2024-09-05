افتتاح فعاليات معرض بترا للثروة الحيوانية 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان - مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير
الزراعة خالد الحنيفات أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض
بترا للثروة الحيوانية 2024 بحضور رئيس اللجنة التحضيرية نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبونقطة ورئيس الجمعية العربية لعلوم الثروة الحيوانية في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس محمد سوالمة ومفوض هيئة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء الفاو نبيل عساف، وعدد من القناصل التجاريين والوفود الرسمية العربية.
وقال الحنيفات إن المعرض يهتم بعرض أحدث التكنولوجيا في الإنتاج الحيواني في شتى المجالات ولمختلف الأدوية واللقاحات والمعدات ويعبر عن الفرصة الاستثمارية المتاحة في تعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي.
من جهته اعتبر أبو نقطة أن المعرض يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الملكية السامية في جعل الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، ويوفر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات والشركات من مختلف دول العالم.
وأشار إلى مشاركة 260 شركة وعلامة تجارية تمثل 35 دولة عربية وعالمية في المعرض، ويترافق معه برنامج علمي يتضمن 25 محاضرة متخصصة في تربية النحل لباحثين وعلماء مختصين من مختلف دول العالم، ويشهد افتتاح ملتقى النحالة الأول بالتعاون مع نقابة النحالين الأردنيين، كما ستقام 35 محاضرة علمية لعلماء وأساتذة وباحثين في مختلف مجالات الثروة الحيوانية.
بدوره، أكد سوالمة أن النسخة الثانية من المعرض تتضمن فرص التطور والذكاء الصناعي والأتمتة وعلوم التكنلوجيا، مشيرا إلى زيادة نسبة الحجوزات في المعرض على 30 % عن النسخة الأولى في شتى المجالات.
من جهته، نوه عساف بالدور المهم الذي تقدمه الفاو لتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي في البلدان عامة عبر خطط ومنهجيات للحفاظ على القطاع الزراعي وتمتين دوره المباشر في التنمية.
ويستقبل المعرض زواره خلال الفترة من 5 إلى 7 الحالي في معرض عمان الدولي طريق المطار.
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