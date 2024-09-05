سلاح الجو الملكي وجودبي يوقعان اتفاقية تعاون للتدريب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- العقبة- وقع سلاح الجو الملكي الأردني أول من أمس مذكرة تفاهم مع (جودبي)، على هامش معرض
ومؤتمر معدات القوات الخاصة "سوفكس 2024" في مدينة العقبة.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن المركز العميد م. أيمن البطران، وعن سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار، محمد حياصات عقد دورات تدريبية يقدمها المركز لمرتبات قيادة سلاح الجو، بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وإشراك المنتسبين بالفعاليات المتخصصة في القطاع التكنولوجي محلياً وخارجياً، بهدف رفع وعي الكادر بمجالات تكنولوجيا
المعلومات المختلفة.
وبين المتحدث الرسمي باسم المركز، مدير المبيعات وإستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، أن المركز يمتلك الكفاءات والبيئة السيبرانية اللازمة لإنشاء هذه الشراكات والدورات التدريبية، وبما يرفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجالات الأمن السيبراني.
وأنشأ (جودبي) أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني عام 2019، لمواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع، ولرفد قطاعات الدولة بالدورات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتشفير منها، والإلمام بتحقيقات الأدلة الرقمية، والاختراق الأخلاقي، وأمن شبكات المعلومات، ونشر التوعية بالاستخدامات التكنولوجية في المملكة.
إلى ذلك، اختتمت أمس، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024 في مدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.
وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير، نائب رئيس مجلس إدارة سوفكس خلال حفل الاختتام: "إن أهمية المعرض ونجاحه تعتبر حافزا لبناء مزيد من الشراكات والتعاون خلال المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا المعرض الدولي الذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقطب أكثر من (300) شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية و(73) دولة حول العالم.
وأضاف، أن سوفكس 2024 والذي عقد تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي"، تميز باحتضانه النسخة الثانية من معرض "لافيتيت" للطائرات المسيرة والتي تلعب دورا محوريا في العمليات الخاصة في مهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية، إضافة إلى كونه أول فعالية تعقد في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يتألف من 175 ألف م2 من ساحات العرض الداخلية والخارجية.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات من إدارة سوفكس والمركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" مع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ بهدف تعزيز القدرات والإمكانيات والحلول المبتكرة والتي تسهم في ترسيخ الصناعات الدفاعية وتعكس رؤية إستراتيجية ملكية لجعل الأردن دولة قادرة على تلبية احتياجاتها الدفاعية داخليا وخارجيا وتعزيز دورها كمركز للتميز في الصناعات الدفاعية، عبر توفير بيئة استثمارية منافسة لهذا القطاع.
ويشكل معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة منصة متخصصة للعمليات الخاصة، وتتغير معروضاته بشكل مستمر، وفقا لأحدث الابتكارات والتحديات التي يواجهها العالم وتفرضها التهديدات المستقبلية.
من الجدير بالذكر، أن المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، يعتبر ملتقى للحوار بين صانعي القرار والصناعات الدفاعية، من خلال وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار الضباط وقادة العمليات الخاصة وأسلحة برية وجوية وبحرية على مستوى الدول المشاركة.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، تم توزيع الجوائز على أبرز الشركات المشاركة والداعمة للمعرض.
ويرسم المعرض مستقبلا واعدا للمملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.
كما اختتم المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" أمس، مشاركته في المعرض، حيث شارك المركز بالعديد من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية.
وقال أبو الراغب، إن المركز والشركات التابعة له وقعت وفعلت عددا من اتفاقيات التعاون وعقود البيع خلال معرض سوفكس.
وأشار إلى إبرام وتفعيل عقود بيع لمنظومات دفاعية وحلول أمنية من إنتاج المركز والشركات التابعة له، ووحدات الأعمال مع العديد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة تصل لحوالي 105 ملايين دولار، حيث تضمنت العقود تزويد تلك الجهات بالأنظمة الأرضية المصفحة و"المدرعة والتكتيكية" وآليات أمن داخلي وسيارات إسعاف، إضافة إلى المعدات والتجهيزات المساندة لهذه الأنظمة، كما شملت العقود أنظمة أمن الحدود والكاميرات الحرارية ومضادات الطائرات المسيرة وأنظمة التشويش بأنواعها المختلفة.
كما تضمنت العقود توريد وتجهيز عدد من الجهات بمهمات ومعدات الحماية الشخصية (الخوذ والستر الواقية من الرصاص وصفائح الحماية) والأسلحة والذخائر الخفيفة، كما أعلن المركز عن الاتفاق مع عدد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وجهات عسكرية لتزويدها بأبراج الرماية وغرف الحراسة المصفحة وخدمات الفحص والتقييم والدورات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني ومشاريع تكنولوجيا المستقبل.
وأوضح أبو الراغب، أنه تم على هامش "سوفكس" توقيع ما يزيد على 12 اتفاقية وتفعيل أخرى ما بين مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية، بهدف نقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز قدرات وإمكانيات هذه الجهات في المجالات التي يمتلك فيها المركز الخبرة والقدرة والمعرفة.
وشدد أبو الراغب على أن هذه النسخة من المعرض شهدت مشاركة مميزة ونوعية تلقي الضوء على التطور الحاصل في الصناعات الدفاعية الأردنية عبر امتلاك "جودبي" لقدرات جديدة في منظومات الردع مثل راجمات الصواريخ "Cyclone" بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار 70 مم ولأول مرة بسواعد وخبرات أردنية، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة بمعدل 30 صاروخا في (60) ثانية وإنتاج قذائف المورتر من عيار 81 ملم و120 ملم، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، إضافة الى قنابل الطائرات المقاتلة من عيارK81، 82 ، 84 والتي سيبدأ إنتاجها في العام المقبل.-(بترا)
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