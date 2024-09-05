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سلاح الجو الملكي وجودبي يوقعان اتفاقية تعاون للتدريب

9/5/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- العقبة- وقع سلاح الجو الملكي الأردني أول من أمس مذكرة تفاهم مع (جودبي)، على هامش معرض ومؤتمر معدات القوات الخاصة "سوفكس 2024" في مدينة العقبة.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن المركز العميد م. أيمن البطران، وعن سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار، محمد حياصات عقد دورات تدريبية يقدمها المركز لمرتبات قيادة سلاح الجو، بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وإشراك المنتسبين بالفعاليات المتخصصة في القطاع التكنولوجي محلياً وخارجياً، بهدف رفع وعي الكادر بمجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
وبين المتحدث الرسمي باسم المركز، مدير المبيعات وإستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، أن المركز يمتلك الكفاءات والبيئة السيبرانية اللازمة لإنشاء هذه الشراكات والدورات التدريبية، وبما يرفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجالات الأمن السيبراني.
وأنشأ (جودبي) أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني عام 2019، لمواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع، ولرفد قطاعات الدولة بالدورات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتشفير منها، والإلمام بتحقيقات الأدلة الرقمية، والاختراق الأخلاقي، وأمن شبكات المعلومات، ونشر التوعية بالاستخدامات التكنولوجية في المملكة.
إلى ذلك، اختتمت أمس، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024 في مدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.
وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير، نائب رئيس مجلس إدارة سوفكس خلال حفل الاختتام: "إن أهمية المعرض ونجاحه تعتبر حافزا لبناء مزيد من الشراكات والتعاون خلال المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا المعرض الدولي الذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقطب أكثر من (300) شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية و(73) دولة حول العالم.
وأضاف، أن سوفكس 2024 والذي عقد تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي"، تميز باحتضانه النسخة الثانية من معرض "لافيتيت" للطائرات المسيرة والتي تلعب دورا محوريا في العمليات الخاصة في مهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية، إضافة إلى كونه أول فعالية تعقد في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يتألف من 175 ألف م2 من ساحات العرض الداخلية والخارجية.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات من إدارة سوفكس والمركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" مع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ بهدف تعزيز القدرات والإمكانيات والحلول المبتكرة والتي تسهم في ترسيخ الصناعات الدفاعية وتعكس رؤية إستراتيجية ملكية لجعل الأردن دولة قادرة على تلبية احتياجاتها الدفاعية داخليا وخارجيا وتعزيز دورها كمركز للتميز في الصناعات الدفاعية، عبر توفير بيئة استثمارية منافسة لهذا القطاع.
ويشكل معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة منصة متخصصة للعمليات الخاصة، وتتغير معروضاته بشكل مستمر، وفقا لأحدث الابتكارات والتحديات التي يواجهها العالم وتفرضها التهديدات المستقبلية.
من الجدير بالذكر، أن المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، يعتبر ملتقى للحوار بين صانعي القرار والصناعات الدفاعية، من خلال وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار الضباط وقادة العمليات الخاصة وأسلحة برية وجوية وبحرية على مستوى الدول المشاركة.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، تم توزيع الجوائز على أبرز الشركات المشاركة والداعمة للمعرض.
ويرسم المعرض مستقبلا واعدا للمملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.
كما اختتم المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" أمس، مشاركته في المعرض، حيث شارك المركز بالعديد من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية.
وقال أبو الراغب، إن المركز والشركات التابعة له وقعت وفعلت عددا من اتفاقيات التعاون وعقود البيع خلال معرض سوفكس.
وأشار إلى إبرام وتفعيل عقود بيع لمنظومات دفاعية وحلول أمنية من إنتاج المركز والشركات التابعة له، ووحدات الأعمال مع العديد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة تصل لحوالي 105 ملايين دولار، حيث تضمنت العقود تزويد تلك الجهات بالأنظمة الأرضية المصفحة و"المدرعة والتكتيكية" وآليات أمن داخلي وسيارات إسعاف، إضافة إلى المعدات والتجهيزات المساندة لهذه الأنظمة، كما شملت العقود أنظمة أمن الحدود والكاميرات الحرارية ومضادات الطائرات المسيرة وأنظمة التشويش بأنواعها المختلفة.
كما تضمنت العقود توريد وتجهيز عدد من الجهات بمهمات ومعدات الحماية الشخصية (الخوذ والستر الواقية من الرصاص وصفائح الحماية) والأسلحة والذخائر الخفيفة، كما أعلن المركز عن الاتفاق مع عدد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وجهات عسكرية لتزويدها بأبراج الرماية وغرف الحراسة المصفحة وخدمات الفحص والتقييم والدورات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني ومشاريع تكنولوجيا المستقبل.
وأوضح أبو الراغب، أنه تم على هامش "سوفكس" توقيع ما يزيد على 12 اتفاقية وتفعيل أخرى ما بين مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية، بهدف نقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز قدرات وإمكانيات هذه الجهات في المجالات التي يمتلك فيها المركز الخبرة والقدرة والمعرفة.
وشدد أبو الراغب على أن هذه النسخة من المعرض شهدت مشاركة مميزة ونوعية تلقي الضوء على التطور الحاصل في الصناعات الدفاعية الأردنية عبر امتلاك "جودبي" لقدرات جديدة في منظومات الردع مثل راجمات الصواريخ "Cyclone" بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار 70 مم ولأول مرة بسواعد وخبرات أردنية، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة بمعدل 30 صاروخا في (60) ثانية وإنتاج قذائف المورتر من عيار 81 ملم و120 ملم، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، إضافة الى قنابل الطائرات المقاتلة من عيارK81، 82 ، 84 والتي سيبدأ إنتاجها في العام المقبل.-(بترا)

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