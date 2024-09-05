5 إصابات باعتداءات الاحتلال على حاجز جلمة بجنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض ليل
الجمعة، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمالي
جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن
طواقمها استلمت خمس إصابات بعد الاعتداء على مواطنين بالضرب المبرح من جنود
الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات وجروح.
ويدخل العدوان على مدينة ومخيم جنين يومه
العاشر، فيما يتسمر دفع تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه المدينة.
MENAFN05092024000072011014ID1108643091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.