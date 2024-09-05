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5 إصابات باعتداءات الاحتلال على حاجز جلمة بجنين

9/5/2024 11:56:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض ليل الجمعة، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت خمس إصابات بعد الاعتداء على مواطنين بالضرب المبرح من جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات وجروح.

ويدخل العدوان على مدينة ومخيم جنين يومه العاشر، فيما يتسمر دفع تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه المدينة.

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