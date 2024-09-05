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شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر صحية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مسعفين من الهلال الأحمر قولهم، إنه تم نقل 6 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة راضي في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة، والشهداء هم: أحمد نايف راضي، ونايف أحمد راضي، ونائلة أحمد راضي، وآلاء نظير النفار، ونائلة علي راضي، وشذى نايف راضي.

وأفاد الدفاع المدني بانتشال شهداء من تحت ركام منزل ومحاولات للوصول إلى آخرين مفقودين في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة للاحتلال استهدفت وسط المدينة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة في رفح جنوبي القطاع.

وقصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

وحتى مساء الخميس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 21 مواطنا إثر غارات الاحتلال على أنحاء قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول العدوان على غزة يومه الـ336، وسط استهداف متعمد لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين ما تزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

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