شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين،
بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال
الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر صحية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 5
آخرين جراء قصف
الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
ونقلت وكالة "وفا" عن مسعفين من
الهلال الأحمر قولهم، إنه تم نقل
6 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال
منزلا لعائلة راضي في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى
المعمداني في المدينة، والشهداء هم: أحمد نايف راضي، ونايف أحمد راضي، ونائلة أحمد
راضي، وآلاء نظير النفار، ونائلة علي راضي، وشذى نايف راضي.
وأفاد الدفاع المدني بانتشال شهداء من تحت ركام
منزل ومحاولات للوصول إلى آخرين مفقودين في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وفي مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين
جراء غارة للاحتلال استهدفت وسط المدينة.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 6 شهداء
من مناطق متفرقة في رفح جنوبي القطاع.
وقصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، ما أدى إلى
استشهاد مواطن وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما استشهد مواطن
وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.
وحتى مساء الخميس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 21
مواطنا إثر غارات الاحتلال على أنحاء قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف مباني
سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجماته البرية
والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول العدوان على غزة
يومه الـ336، وسط استهداف متعمد لخيام النازحين ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
إلى 40 ألفا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا
بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين ما تزال
مئات الضحايا تحت الأنقاض.
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