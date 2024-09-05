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الأونروا: الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للفلسطينيين بالضفة

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".

وبموازاة عدوانه على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأ جيش الاحتلال، في 28 آب/ أغسطس الماضي، عدوانا على شمال الضفة يعد "الأوسع" منذ عام 2002، أسفر حتى الخميس عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 150 آخرين، واعتقال العشرات، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وبينما شمل العدوان في بدايته مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، ما زال متواصلا في جنين وطولكرم. (وفا)

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