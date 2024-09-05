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أنباء عن انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جنين

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دمر الاحتلال خطوط إمداد الكهرباء في أحياء عدة بجنين مساء الخميس، ونفذ المزيد من الاعتداءات في نابلس وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، في حين واصلت المقاومة التصدي للقوات المعتدية والاشتباك معها.
وانقطع التيار الكهربائي مساء الخميس، عن أحياء عدة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن الظلام حلّ في عدد من أحياء جنين ومخيمها إثر تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك.

وفي وقت سابق الخميس، استنكرت "شركة توزيع كهرباء الشمال" الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين.

وقالت الشركة، في بيان، إن قوات الاحتلال شرعت منذ بدء عمليتها العسكرية في أعمال تدمير وتكسير للآليات الموجودة وتعطيلها وخروجها عن العمل.


انسحاب كامل من جنين
وانسحبت آليات إسرائيلية من مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة، وسط أنباء أولية عن بدء انسحاب كامل من المدينة ومخيمها.

وتمكن مواطنون فلسطينيون من التجول في مناطق بمدينة جنين لأول مرة منذ عشرة أيام.

وعادت سيارات فلسطينية للسير مجددا في أحياء وأماكن لم يكن يسمح لها بالتواجد فيها داخل مخيم جنين.

كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن انسحاب كامل من مخيم جنين.

ولليوم العاشر على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة ومخيم جنين، ترافق مع إرسال تعزيزات عسكرية بشكل متواصل، وإجبار عائلات فلسطينية على الخروج من منازلها قسرا.

يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية بدأها جيش الاحتلال في مدن ومخيمات عدة شمالي الضفة، في 28 آب/ أغسطس الماضي.


المقاومة تتصدى
وأعلنت "سرايا القدس – كتيبة جنين" أن وحدة الهندسة التابعة لها فجرت عبوتين معدتين سلفا "في جيب عسكري وحققنا إصابات مؤكدة".

وفي نابلس، تجددت الاشتباكات المسلحة في سوق مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كما وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط سماع دوي انفجارات في شارع السوق بنابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن مواطنا (48 عاما) أصيب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس. وأضافت الجمعية، في بيان، أن طواقمها قدمت العلاج الميداني للفلسطيني المصاب.

وأصيبت فتاة بالرصاص الحي إثر اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حوسان في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 691 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وعلنا، يقول وزراء إسرائيليون إنهم يعملون على ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، وقبل أيام استخدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة أُلحقت فيها الضفة بـ"إسرائيل".

وبحسب تقديرات عبرية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن بمستوطنات في الضفة؛ بما فيها القدس المحتلة.

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