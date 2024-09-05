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خام برنت يمحو مكاسبه عند التسوية ويستقر دون 73 دولارًا - جريدة البورصة

9/5/2024 11:44:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا

محت أسعار النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، وسط تقارير تفيد بتعليق“أوبك+” الزيادة المقررة في إنتاج النفط لمدة شهرين.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر عند 72.69 دولار للبرميل، بعدما لامست 74.20 دولار.

فيما استقر سعر عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 69.15 دولار للبرميل، بعدما لامس 70.82 دولار.

ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر في“أوبك+”، اتفق التحالف على تعليق زيادة إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا لمدة شهرين، والتي كان مقررًا العمل بها بدءًا من أكتوبر، بعد انخفاض الأسعار وسط مخاوف من هشاشة الطلب ونمو الإمدادات العالمية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط التجارية هبطت بمقدار 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات بانخفاضها 600 ألف برميل، مع ارتفاع مدخلات المصافي بمقدار 36 ألف برميل يوميًا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى استقرار إنتاج الخام الأمريكي عند 13.3 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض واردات الخام 769 ألف برميل يوميًا إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، وارتفاع الصادرات 85 ألف برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108643071

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