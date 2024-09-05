خام برنت يمحو مكاسبه عند التسوية ويستقر دون 73 دولارًا - جريدة البورصة

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محت أسعار النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، وسط تقارير تفيد بتعليق“أوبك+” الزيادة المقررة في إنتاج النفط لمدة شهرين.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر عند 72.69 دولار للبرميل، بعدما لامست 74.20 دولار.
فيما استقر سعر عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 69.15 دولار للبرميل، بعدما لامس 70.82 دولار.
ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر في“أوبك+”، اتفق التحالف على تعليق زيادة إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا لمدة شهرين، والتي كان مقررًا العمل بها بدءًا من أكتوبر، بعد انخفاض الأسعار وسط مخاوف من هشاشة الطلب ونمو الإمدادات العالمية.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط التجارية هبطت بمقدار 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات بانخفاضها 600 ألف برميل، مع ارتفاع مدخلات المصافي بمقدار 36 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع السابق.
وأشار التقرير الأسبوعي إلى استقرار إنتاج الخام الأمريكي عند 13.3 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض واردات الخام 769 ألف برميل يوميًا إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، وارتفاع الصادرات 85 ألف برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643071
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