ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي

عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي عزز من توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 17.1 دولار عند 2543.10 دولار للأوقية، بعدما لامست 2554 دولارًا.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 101.09 نقطة.

وبحسب تقرير“إيه دي بي” الشهري، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 99 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، وتعد هذه أدنى وتيرة لزيادة التوظيف منذ يناير من عام 2021.

وقالت“ماري دالي” رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه أصبح من الضروري خفض أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على صحة سوق العمل بالولايات المتحدة.

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