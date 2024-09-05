ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
جيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي
عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي عزز من توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 17.1 دولار عند 2543.10 دولار للأوقية، بعدما لامست 2554 دولارًا.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 101.09 نقطة.
وبحسب تقرير“إيه دي بي” الشهري، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 99 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، وتعد هذه أدنى وتيرة لزيادة التوظيف منذ يناير من عام 2021.
وقالت“ماري دالي” رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه أصبح من الضروري خفض أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على صحة سوق العمل بالولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.